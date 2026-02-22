Ábrahám Róbert: Magyar Péter részéről ez egyértelműen árulás

Ábrahám Róbert újságíróval a február 22-én, szombaton megrendezett békéscsabai Háborúellenes Gyűlésen beszélgetett a Ripost arról, hogy Magyar Péter miért áruló, és a Tisza Párt miért nem foglalkozik a magyarok érdekeivel. Ábrahám Róbert szerint Magyar Péter tudatában van annak, hogy a magyarok ellen dolgozik.

Ábrahám Róbert szerint Magyar Péter áruló (Forrás: Facebook)

Magyar Péter áruló

Ábrahám Róbert a békéscsabai Háborúellenes Gyűlésen fejtette ki véleményét a Tisza Párt vezetőjéről. Azt is hozzátette azonban, hogy Orbán Viktor a magyarok érdekeit tartja szem előtt.

Ábrahám Róbert szerint Magyar Péter tudatában van annak, hogy a magyarok ellen dolgozik.

Ábrahám Róbert újságíró a Ripostnak elmondta: