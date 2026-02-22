RETRO RÁDIÓ

Nacsa Lőrinc: Van egy Zelenszkij-Magyar Péter paktum

A nemzetpolitikáért felelős államtitkár a békéscsabai Háborúellenes Gyűlésen nyilatkozott a Ripostnak.

2026.02.22.
Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár a békéscsabai Háborúellenes Gyűlésen mondta a Ripostnak, hogy csak a Fidesz-KDNP képes megőrizni Magyarország szuverenitását. A nemzetpolitikáért felelős államtitkár szerint Ukrajna, Brüsszel és a Tisza Párt Magyarország ellen van.

Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár: Magyarország érdekei a fontosak, nem az ukránoké  (Fotó: Garai Bende / Forrás: Nacsa Lőrinc Facebook-oldala)

A Fidesz-KDNP Magyarország pártján áll, a Tisza az ukránokén

Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár a Ripostnak kifejtette, hogy a Fidesz-KDNP Magyarország pártján áll, és miért látja úgy: Magyar Péter az ukránok érdekeit tartja szem előtt. 

Ahol Magyar Péter megjelenik, a háttérben mindig felsejlik egy ukrán szál is.

Teljesen világos, hogy van egy Ukrajna – Tisza paktum. Van egy Zelenszkij-Magyar Péter paktum, amit segítettek tető alá hozni olyan háborúpárti vezetők, mint Friedrich Merz, a német kancellár vagy Donald Tusk, a lengyel miniszterelnök. Láthattuk, hogy az adataikat, a tiszás adatokat az ukránoknál tárolják, hogy titkosszolgálati összejátszás is van, hiszen Magyar Péter egy ukrán kémet a testvérének nevezett, a legjobb barátjának és testvérének

– nyilatkozta Nacsa Lőrinc a Ripostnak. 

Így világossá válik, hogy a Tisza Párt miért akar káoszba taszítani Magyarországot.

Nacsa Lőrinc hozzátette:

Azt is látjuk, hogy az ukránok aktívan, minden eszközzel segítik Magyar Péteréket és a Tiszát. Ez a magyar embereknek egy világos képet ad, hogy ez kiderült. Azt tudjuk mondani, hogyha a Tiszát választja valaki, akkor azzal az ukránok malmára hajtja a vizet, ha a Fidesz-KDNP-t akkor a magyarokat segítjük továbbra is

– zárta gondolatait a nemzetpolitikáért felelős államtitkár.

 

