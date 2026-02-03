A háború értelmetlensége: újabb magyar halott

Nacsa Lőrinc a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője a közösségi oldalán számolt be arról, hogy az Ukrajnában lévő kényszersorozások miatt újabb magyar családnak kell gyászolnia, ugyanis egy kárpátaljai férfi életét vesztette a fronton. A képviselő kiemelte, hogy a háború értelmetlensége miatt történt mindez.

Naponta embere életek ezreit követeli az értelmetlen háború. Fotó: AFP

Sebestyén József után újabb honfitársunk, Rebán Zsolt lett az ukrán kényszersorozás áldozata.

– mondta a Facebook oldalán közzétett videójában Nacsa Lőrinc, majd hozzátette, hogy a férfinek hiába volt papírja arról, hogy súlyos szívbetegségben szenved és katonai szolgálatra is alkalmatlan, egyszerűen elhurcolták az utcáról.

Miután Rebán Zsolt kényszersorozás áldozata lett elvitték egy kiképzőtáborba, ahol pár nappal később, a fronttól távol rosszul lett. Olyannyira, hogy még a kórházig sem tudott eljutni, még azelőtt életét vesztette. A hivatali leletek szerint a férfi szív- és lélegzési elégtelensége okozta a halálát, amelyet egy enyhe tüdőgyulladás is kisért. A 41 éves férfi temetése január 26-án volt.

Nacsa Lőrinc elmondta, ez a tragédia arra hívja fel a figyelmet, hogy a háborús uszításnak ártatlan életek esnek áldozatául, miközben Brüsszel nem képes tudomást venni az Ukrajnában zajló jogsértésekről és gyilkosságokról. Sőt továbbra is fegyverekkel és pénzzel tüzeli a konfliktust.

A már említett Sebestyén József is a kényszersorozások áldozatává vált. A férfinek brutális bántalmazásokat kellett átélnie, aminek részleteiről halála előtt mesélt.

Sok más emberrel együtt egy erdőbe vittek, ott verni kezdtek. Az ütések főként a fejre és testre irányultak. Azt mondták, ha nem írok alá valamit, -nullára- visznek. Nagyon fájt, nem tudtam mozogni

– írta, hozzátéve:

Néhány katona a sárba dobott, hogy aludjak ott. Másnap reggel a kapuhoz vittek, azt mondták: "tűnj haza". Gyalog hazamentem Beregszászra. Nem tudom, miért, de pszichiátriára kerültem, ahol kihívták a rendőrséget.

A 45 éves férfi azt is kihangsúlyozta, hogy napról napra egyre rosszabbul érezte magát a bántalmazói miatt. József brutális bántalmazásáról videó is készült, amelyen jól látható, ahogy az ukrán emberrablók kínozzák és szidalmazzák.