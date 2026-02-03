A háború értelmetlensége: újabb magyar halott
Nacsa Lőrinc számolt be arról, hogy egy újabb kárpátaljai férfi életét vesztette az ukrajnai fronton, áldozatul esve a kényszersorozásoknak. A képviselő hangsúlyozta, hogy a háború értelmetlensége miatt halt meg a magyar honfitárs. Ez az újabb tragédia rávilágít arra, hogy a konfliktus ártatlan életeket követel, miközben Brüsszel továbbra is fegyverekkel és pénzzel támogatja a háborút.
Nacsa Lőrinc a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője a közösségi oldalán számolt be arról, hogy az Ukrajnában lévő kényszersorozások miatt újabb magyar családnak kell gyászolnia, ugyanis egy kárpátaljai férfi életét vesztette a fronton. A képviselő kiemelte, hogy a háború értelmetlensége miatt történt mindez.
Sebestyén József után újabb honfitársunk, Rebán Zsolt lett az ukrán kényszersorozás áldozata.
– mondta a Facebook oldalán közzétett videójában Nacsa Lőrinc, majd hozzátette, hogy a férfinek hiába volt papírja arról, hogy súlyos szívbetegségben szenved és katonai szolgálatra is alkalmatlan, egyszerűen elhurcolták az utcáról.
Miután Rebán Zsolt kényszersorozás áldozata lett elvitték egy kiképzőtáborba, ahol pár nappal később, a fronttól távol rosszul lett. Olyannyira, hogy még a kórházig sem tudott eljutni, még azelőtt életét vesztette. A hivatali leletek szerint a férfi szív- és lélegzési elégtelensége okozta a halálát, amelyet egy enyhe tüdőgyulladás is kisért. A 41 éves férfi temetése január 26-án volt.
Nacsa Lőrinc elmondta, ez a tragédia arra hívja fel a figyelmet, hogy a háborús uszításnak ártatlan életek esnek áldozatául, miközben Brüsszel nem képes tudomást venni az Ukrajnában zajló jogsértésekről és gyilkosságokról. Sőt továbbra is fegyverekkel és pénzzel tüzeli a konfliktust.
A már említett Sebestyén József is a kényszersorozások áldozatává vált. A férfinek brutális bántalmazásokat kellett átélnie, aminek részleteiről halála előtt mesélt.
Sok más emberrel együtt egy erdőbe vittek, ott verni kezdtek. Az ütések főként a fejre és testre irányultak. Azt mondták, ha nem írok alá valamit, -nullára- visznek. Nagyon fájt, nem tudtam mozogni
– írta, hozzátéve:
Néhány katona a sárba dobott, hogy aludjak ott. Másnap reggel a kapuhoz vittek, azt mondták: "tűnj haza". Gyalog hazamentem Beregszászra. Nem tudom, miért, de pszichiátriára kerültem, ahol kihívták a rendőrséget.
A 45 éves férfi azt is kihangsúlyozta, hogy napról napra egyre rosszabbul érezte magát a bántalmazói miatt. József brutális bántalmazásáról videó is készült, amelyen jól látható, ahogy az ukrán emberrablók kínozzák és szidalmazzák.
Ki kell állni a háború ellen!
A magyar emberek nagy többsége elítéli a háborút és arra törekszik, hogy minél hamarabb véget érjen az orosz-ukrán konfliktus. Azonban attól tartanak, hogyha Magyarországnak nem háborúellenes kormánya lesz, akkor a helyzet súlyosan eszkalálódni fog.
Korábban a Metropol kérdésére Petrányi Ilona elmondta, hogy Magyarországnak a legnagyobb érdeke a béke és emiatt egyáltalán nem örülne annak, ha egy olyan kormány kerülne hatalomra, amelynek a tagjai az ország ellen dolgoznak, azzal, hogy támogatják a brüsszeli vezetők háborúpárti politikáját.
Egy nyugdíjas nő, Ilona fél a háborútól. Félti a családját és barátait.
Nekem gyerekeim vannak, unokáim, és olyan nagyok, hogy már sorkötelesek lennének. A biztonság, ami a legfontosabb!
– mesélte Ilona és hozzátette, hogy semmi közünk Ukrajnához, ezért elitéli, hogy pénzt küldjünk oda és egy más ország háborúja miatt áldozzuk fel a családjainkat, a jólétünket.
Éppen ezért a kormány egy Nemzeti Petíciót indított, amelyben a magyarok elmondhatják a véleményüket a háborúról és annak folytatásáról. A petíciót a napokban kezdték el kézbesíteni, amit Budapest után most már vidéken is postázzák. A kezdeményezés lényege, hogy Európában elsőként és egyedüliként a magyar emberek elmondhassák a véleményüket arról, hogy akarják-e, hogy Brüsszel a mi pénzünket a háborúra és Ukrajnára költse.
A petíció visszaküldésére március 23-ig van lehetőség.
A nemzeti petícióval világosan nemet mondhatunk arra az „őrült finanszírozási tervre”, amely alapjaiban alakítaná át az egész európai uniós együttműködést és tönkretenné az európaiakat
– mondta Hidvéghi Balázs a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre