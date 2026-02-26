„Vegyen fel zajszűrő fejhallgatót, hogy ne hallja a bombázásokat” – így küldik haza a háborús Ukrajnába a menekülteket

Több ezer ukrán menekült az Egyesült Királyságba a háború kitörésekor, mára pedig több mint 310 ezer ukránnak segítettek. A segítséget viszont nem mindenki kaphatja meg.

Fotó: NurPhoto via AFP

Egyre több kérvényt utasítanak vissza, javasolva, hogy Ukrajna "biztonságos" részeire menjenek az Egyesült Királyságban. Az indokolás sok kérdést hagy maga után.

Egy ukrán család a Sky News-nak beszélt arról, hogy a Brit Belügyminisztérium szerint nem feleltek meg ahhoz, hogy a pánikrohamos lányukat és a családot védelemben részesítsék. Azt tanácsolták, a zajok elnyomásához a lány használjon zajszűrő fejhallgatót.

A háború második napján hagytam el Ukrajnát. Megpróbáltam megvédeni az öt gyerekemet, de nagyon hosszú és veszélyes utunk volt; a férjemet és az anyósomat hátra kellett hagyjuk és elvesztettük a kapcsolatot egy időre. A lányomnak pánikrohamai voltak, most az orvosok segítségével ez enyhült az utóbbi időben. A lányom viszont tizenéves, nem gyerek, szóval érti a helyzetet és mivel azt mondták, menjen haza és hordjon zajszűrő fejhallgatót, megint pánikrohamai lettek

– nyilatkozta az édesanya a Sky News-nak. A Brit Belügyminisztérium Csernyivci, Ternopil és Rivne településeket javasolta, ezek a települések viszont nem biztonságosak. Ternopilra nemrégiben bombát dobtak, több tucat halottja és több mint 120 sérültje van a támadásnak.

Nem hallgattak ránk. Amikor azt mondták, menjek nyugodtan haza Nyugat-Ukrajnába mert nem veszélyes zóna, olyan kicsinek még sosem éreztem magam.

Egy másik családnál egy autista gyermekkel próbáltak védelmet kapni, de ők sem feleltek meg a kritériumoknak. A hivatalban úgy vélték, a család biztonságban lenne Kijevben. Ezt 2025 szeptemberében rögzített adatokra alapozták.

A Brit Belügyminisztérium szóvivője azt mondta, a segítségnyújtó programjaik elérhetőek az ukránok számára. Több mint 310 ezer ukránnak és családjaiknak nyújtottak és nyújtanak is segítséget.

