Kritikus a helyzet Kijevben, így élik túl a telet az ukrán főváros magyar lakói

Kritikus a helyzet Kijevben. A háború kitörése előtt az ukrán fővárosban megközelítőleg 250 magyar élt, mára azonban mindössze 50–60 fő maradt a városban, többségük idős ember, akiknek mozgástere és lehetőségei erősen korlátozottak.

A sorozatos orosz rakétatámadások következtében súlyosan megrongálódott az ukrán energetikai infrastruktúra, a fővárosban pedig tömegek maradtak áram, fűtés és víz nélkül – idézi a Ripost a KISZÓ internetes portált. A lap a fővárosban élő magyarokat kérdezte mindennapjaikról.

Magyar Árpád István évtizedek óta Kijevben él, ő arról számolt be: a mindennapok teljesen kiszámíthatatlanná váltak. Elmondása szerint az elmúlt hetekben előfordult, hogy már hajnalban, 3:30–4:00 óra körül megszűnt az áramellátás, amely csak késő este, kilenc óra körül tért vissza.

Hangsúlyozta, hogy nincs érvényes lekapcsolási ütemterv, így az emberek nem tudják előre megtervezni a napjaikat. A kimaradások hossza folyamatosan változik: volt, amikor csak néhány órára volt áram, majd tíz–húsz órás sötétség következett.

A legsúlyosabb időszakban napokon át nem működött a központi fűtés, a lakásban a hőmérséklet 10 Celsius-fokra csökkent. Magyar Árpád István elmondta: gyertyákkal próbálták melegen tartani a helyiségeket, több szobában egyszerre égetve azokat, hogy elviselhető maradjon a hideg. Bár a gázellátás megmaradt, az áram hiánya miatt a mosás, a főzés, a vízmelegítés és a háztartási gépek használata szinte lehetetlenné vált.

Tapasztalata szerint Kijevben ma válságüzemmódban zajlik az élet. Az áramszünetek nem rendkívüli események, hanem a mindennapok részei, amelyekhez az emberek kénytelenek alkalmazkodni – fizikai és lelki értelemben egyaránt.

Varenicja Judit, aki a város peremén él, más, de szintén nehéz tapasztalatokról számolt be. Lakókörnyezetében a fűtés egyelőre működik, mivel nem a balparti városrészen él, ahol a támadások a legsúlyosabb károkat okozták. Az áramellátás azonban náluk is erősen korlátozott.