Orbán Viktor: Brüsszel Ukrajnába küldte volna a magyar emberek pénzét
Orbán Viktorék inkább itthon tartották a magyarok pénzét.
Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor számokkal bizonyította, hogy a Fidesz a biztos választás.
Brüsszel Ukrajnába küldte volna a magyar emberek pénzét. Mi nemet mondtunk és itthon tartottuk. Az eredmény magáért beszél!
Fidesz, a biztos választás!
– írta a közösségi oldalán Orbán Viktor, aki megmutatta az eredményeket:
