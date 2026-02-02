Orbán Viktor: A tiszások szeretetországról papolnak, de közben fizetett bűnbandákat küldenek fideszes fórumokra

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor reagált arra, hogy állítólag a tiszások 20 ezer forintot, valamint benzinpénzt fizettek bűnbandáknak azért, hogy fideszes fórumokon balhézzanak.

Orbán Viktor / Fotó: Facebook/Orbán Viktor

20.000 plusz benzinpénz. Szégyen! A tiszások szeretetországról papolnak, de közben fizetett bűnbandákat küldenek fideszes fórumokra. Észnél kell lenni a kampány hátralevő részében, ne üljünk fel a tiszás provokációnak!

– írta a közösségi oldalán Orbán Viktor, aki egy videót is megosztott a témában: