Orbán Viktor Brüsszel mellett Kijevnek is üzent: nem fizetünk!
„Az ukránok beindultak” - írta a közösségi oldalán a kormányfő.
Ahogy arról korábban már beszámoltunk, Davosban Zelenszkij elnök elvetette a sulykot, amikor a magyar kormányt és miniszterelnököt támadta. Erre később Orbán Viktor többször is reagált, többek között egy nyílt levéllel is.
Orbán Viktor egyértelművé tette: nem fizetünk!
A kormányfő ennek kapcsán egy újabb bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán. A posztjában ismét hangsúlyozta: Nem akarjuk, hogy a magyar családok pénzét Ukrajnába küldjék, és nem akarjuk, hogy Magyarországot háborúba sodorják.
Az ukránok beindultak. Fenyegetőznek és nyíltan beavatkoznak a magyar választásokba. Az a cél vezérli őket, hogy pénzt szerezzenek és benyomuljanak az unióba, amint lehet. Magyarországnak az Európai Unió tagjaként joga van erre nemet mondani. És a mi nemzeti kormányunk nemet is mond. Nem akarjuk, hogy a magyar családok pénzét Ukrajnába küldjék, és nem akarjuk, hogy Magyarországot háborúba sodorják. Meg kell mutassuk, hogy a magyarokat nem lehet megfenyegetni. Nem olyan fából faragtak minket. Brüsszel mellett üzenjük meg Kijevnek is: nem fizetünk!
- olvasható a miniszterelnök Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.
