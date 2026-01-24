RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor Brüsszel mellett Kijevnek is üzent: nem fizetünk!

„Az ukránok beindultak” - írta a közösségi oldalán a kormányfő.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.24. 07:25
háború ukrajna Kijev Orbán Viktor Brüsszel

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, Davosban Zelenszkij elnök elvetette a sulykot, amikor a magyar kormányt és miniszterelnököt támadta. Erre később Orbán Viktor többször is reagált, többek között egy nyílt levéllel is.

Januári rezsistop
Orbán Viktor Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

Orbán Viktor egyértelművé tette: nem fizetünk!

A kormányfő ennek kapcsán egy újabb bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán. A posztjában ismét hangsúlyozta: Nem akarjuk, hogy a magyar családok pénzét Ukrajnába küldjék, és nem akarjuk, hogy Magyarországot háborúba sodorják.

Az ukránok beindultak. Fenyegetőznek és nyíltan beavatkoznak a magyar választásokba. Az a cél vezérli őket, hogy pénzt szerezzenek és benyomuljanak az unióba, amint lehet. Magyarországnak az Európai Unió tagjaként joga van erre nemet mondani. És a mi nemzeti kormányunk nemet is mond. Nem akarjuk, hogy a magyar családok pénzét Ukrajnába küldjék, és nem akarjuk, hogy Magyarországot háborúba sodorják. Meg kell mutassuk, hogy a magyarokat nem lehet megfenyegetni. Nem olyan fából faragtak minket. Brüsszel mellett üzenjük meg Kijevnek is: nem fizetünk!

- olvasható a miniszterelnök Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu