Hátborzongató fotó: Csaba egy valódi szellemet fotózott
Vajon mit láthatott aznap a fák között a vajdasági Csaba? Ha választ nem is kapunk a kérdésre, az biztos, hogy rejtőzött valami a szabadkai kiserdőben. A hátborzongató lényt egy fotón is megörökítette.
Sokáig maga Cs. Csaba sem hitt a szellemekkel kapcsolatos sztoriknak. Úgy vélte, nincsen bizonyíték a szellemvilág létezésére, nem dőlt be a kísértethistóriáknak. Szerencsétlenségére pont neki sikerült egy hátborzongató képet készítenie egy különös alakról. Pont péntek 13-a előtt egy nappal!
Tényleg léteznek a szellemek?
A spirituálisan nyitottak erre rögtön rávágnák, hogy igen. Na de azok, akik a szellemtagadók táborát erősítik, már lehet, hogy dühösen az asztalra csapnának egy ilyen kérdés hallatán. Csaba egyikükhöz sem tartozik, ő csak biztos volt benne: nincsenek kísértetek – egészen február 12-ig…
A Bors szerint a férfi csütörtök este sétálni indult a Szabadka közelében lévő erdőbe. Sötét volt, csak a fák susogása törte meg a csendet. Csaba rágyújtott egy cigarettára, hogy kieressze az aznapi gőzt, ám ekkor különös érzés kerítette hatalmába.
Tényleg teljes volt a nyugalom. Nem voltam annyira ideges az erdő miatt. Egy ponton megálltam az ösvényen, mert volt egy furcsa érzésem. Mintha lett volna valaki a hátam mögött
– idézte fel a paranormális tapasztalását a vajdasági férfi, aki ekkor ösztönösen a zseblámpájáért nyúlt és gyors mozdulattal hátrafordult.
Odavilágítottam a lámpával, amerre éreztem azt a furcsa valamit. Az erdő üres volt! Készítettem pár képet csak úgy a sötétbe, aztán mentem is tovább, mert hirtelen nagyon fázni kezdtem
– vallotta be.
A sötétben leselkedett
A rejtélyes jelenség nem hagyta őt nyugodni, így amikor hazatért, újra a mobiljáért nyúlt. Hideg futkosott a hátán! Mintha egy riasztó szellem nézett volna vele farkasszemet a fotón…
A képen egy fehér alak volt. Ott állt tőlem pár méterre, az út szélén, a bokrok között. Tisztán látszik a körvonala, mintha egy hosszú, kapucnis lepel lenne rajta
– részletezte Csaba.
Mutatjuk a szellemet leleplező fotót!
Mégis mi a frász lehet ez? Tényleg kísértet bolyongott a szabadkai erdőben, vagy csak a kamera lencséje volt koszos? Talán ezt sosem tudjuk meg, az viszont Csaba szerint biztos, hogy valami látszódik azon a képen.
Ami a legijesztőbb, hogy emlékszem arra a pillanatra, amikor az a kép készült. Pont abba az irányba néztem, és esküszöm, hogy ott nem volt semmi. Üresség volt! Még most is kiráz a hideg, ha rágondolok, hogy valaki vagy valami végig ott állt mellettem a sötétben
– zárta szavait a férfi.
