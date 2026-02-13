RETRO RÁDIÓ

Egy szellem miatt kellett elhagyniuk a házukat, az ördögűző nagy felfedezést tett

Egy családot agresszívan kísértett egy szellem, ezért el kellett kellett menekülniük.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.13. 05:30
Egy szellem zaklatott egy családot, és a helyzet odáig fajult, hogy végül kénytelenek voltak elköltözni otthonukból, hogy megszabaduljanak a jelenségtől. Az első különös történések a kisbaba születése után kezdődtek, ekkor merült fel bennük a gyanú, hogy a furcsa események mögött természetfeletti erő állhat.

A parapszichológus hihetetlen felfedezést tett a szellemmel kapcsolatban   Fotó: Pedro Figueras / Pexels (illusztráció)

Ördögűzőt kellett hívni a szellemhez

A Fahey család a kilencvenes években rendkívül különös eseményeket élt át. A házban Jackie és Ester laktak, velük élt lányuk, Martha, valamint az asszony újszülött kislánya, Sarah-Louise. Rajtuk kívül Jackie és Ester fia, Michael, illetve a férfi menyasszonya, Mary is a családi otthonban lakott.

Sarah-Louise születését követően egyre furcsább történések zavarták meg a mindennapjaikat. A család úgy vélte, hogy a jelenségek hátterében egy rosszindulatú szellem állhat. Megmagyarázhatatlan szagokat és zajokat észleltek, tárgyak rongálódtak meg vagy mozdultak el a helyükről, és a ház hőmérséklete is váratlanul ingadozott.

A félelem akkor erősödött fel igazán, amikor rájöttek, hogy a legtöbb szokatlan esemény a csecsemő szobájához köthető. Egy alkalommal arra lettek figyelmesek, hogy a baba játékai szabályos körben, gondosan elrendezve hevertek körülötte. Ez az eset annyira megrémítette őket, hogy elhagyták az otthonukat.

Az eset országos érdeklődést váltott ki, és végül a család Sandra Ramdhanie hivatásos parapszichológus segítségét kérte. A Fahey család kis Sarah-Louise szobájába vezették a szakértőt, mert úgy gondolták, ott összpontosulnak a jelenségek. 

Sandra szerint egy évszázaddal korábban elhunyt csecsemő szelleme lehet jelen a házban, amely féltékeny a kislányra irányuló figyelemre. Az ördögűzés során gyertyákat és füstölőket gyújtott, miközben arra kérte a családot, szeretettel forduljanak a nyugtalan lélek felé. A beszámolók szerint a szellem ezután távozott, és a házban helyreállt a nyugalom - írja a Nottingham Post.

 

