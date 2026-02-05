A királynő szelleme kísért egy szállodát - furcsa jelenségekről számoltak be a vendégek

A brit történelem egyik legvitatottabb és legmegosztóbb személyisége talán még mindig nem lépett át a túlvilágba. Sokan úgy hiszik, hogy a skót királynő szelleme egy olyan szállodában kísért, aminek köze van a kivégzéséhez.

A királynő szelleme kísért a szállodában, amely a kivégzésének helyszínéül szolgáló kastélyból származó téglákból épült Fotó: Illusztráció: Unsplash

Többen látták I. Mária skót királynő szellemét

I. Mária skót királynőt 1587. február 8-án végezték ki a northamptonshire-i Fotheringhay kastélyban, miután unokatestvére, I. Erzsébet királynő halálra ítélte. Erzsébet engedélyezte Mária kivégzését árulásért, miután a skót királynő részt vett egy összeesküvésben, amelynek célja Erzsébet megbuktatása volt.

Mária királynő legendája azonban fennmaradt: a hagyomány szerint szelleme évente feltűnik az Oundle városában található The Talbot Hotelben halála évfordulója körül.

Régen a szálloda helyén egy Tudor-kori vendéglátóhely állt, és számos beszámoló szerint a Fotheringhay kastély tégláit is beépítették az épület szerkezetébe. A néphagyomány szerint a hálószobák lambériája és a lépcső szintén az ősi erődből származik, ahol III. Richárd született.

Ma a kastélyból csak egy füves dombocska maradt, miután évszázadokon át elhanyagolták, majd 1628-ban teljesen lebontották. A hagyomány szerint Mária kivégzője az éjszakát a vendéglátóhelyen töltötte és galambpitét fogyasztott vacsorára, mielőtt véget vetett a királynő életének.

Marian Pipe, a Northamptonshire-i szellemekről és legendákról író szerző szerint sok vendég számolt be kísérteties jelenségekről a szállodában.

Sokan láttak már egy hosszú fekete ruhás nő kísértetét, aki az egyik szoba ágyának lábánál áll. Néha látható, ahogy szomorúan bámul ki a lépcsők melletti ablakon

A lépcső tetején található „Mária skót királynő szobájában” megszálló látogatók arról számoltak be, hogy órákon át tartó folyamatos, bánatos sírást hallottak a falakon keresztül.

Időnként előfordul, hogy az emeleten alvó vendégeket egy nő zokogása ébresztette fel, ami órákig tart

- írja a DailyExpress.