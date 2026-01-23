Megmutatkozott Kamilla királyné igazi arca: így reagált a királyi protokoll megszegésére

Kamilla királyné szerdán a Gloucestershire-i Cheltenhamben található Maggie’s központot látogatta meg, hogy ünnepelje a rákbetegeket támogató jótékonysági szervezet 30. évfordulóját, és találkozzon a betegséggel élőkkel. Az eseményen részt vett a korábbi Spice Girl, Geri Halliwell-Horner is, aki látszólag megszegte a protokollt.

Így reagált Kamilla királyné a protokoll megszegésére Fotó: DANIEL LEAL / AFP

Kamilla királyné reakciója tökéletesen megmutatja mennyit változott a királyi család

Geri Halliwell köszöntéskor nem hajolt meg, és előbb próbált csókot adni, majd ölelni. A királyné látszólag beleegyezett, megölelte a popsztárt, és azt mondta, mennyire nagyszerű volt látni őt.

Egy korábbi királyi komornyik szerint a Kamilla királyné reakciója jól mutatta, mennyivel lazábban viselkednek manapság a királyi család tagjai, szemben II. Erzsébet királynő idejével. Grant Harrold, aki 2004 és 2011 között dolgozott Károly király szolgálatában, elmondta, hogy a nagyközönségnek először tisztelegnie kellene, majd követniük a királyi család vezetését, ami ebben az esetben nem történt meg.

Hozzátette, hogy Kamilla az egész eseményt teljes nyugalommal kezelte, ami jól tükrözi, mennyit változott a királyi protokoll gyakorlata.

Érdekes módon a királyi család ma már valóban sokkal lazábban viszonyul a közönség felé tanúsított szeretetteljes gesztusokhoz, és egyre gyakrabban láthatóak öleléseknél vagy szelfik készítésénél a nyilvánossággal.

Hivatalosan ez egy óriási királyi protokollsértés. Amikor találkozol egy királyi személlyel, tisztelegni kell. Ha barátok vagytok, vagy jól ismeritek egymást, a királyi személy előjöhet egy csókra vagy ölelésre, de azt mindig a királyi személynek kell vezetnie. Itt azonban ez nem történt meg

- nyilatkozta Grant Harrold.

„De az, hogy Kamilla elfogadta a helyzetet, sokat elárul. Nagyon más lett volna, ha II. Erzsébet királynő lett volna a helyszínen. Ez jól mutatja, mennyivel lazább Kamilla királyné a találkozások és köszöntések terén, és valójában a király is. Az évtizedek során sokat változtak a dolgok. Ha valamit mondhatok, néha már túl közvetlennek tűnik” - tette hozzá az egykori komornyik.