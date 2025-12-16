RETRO RÁDIÓ

Kiderült: Kamilla királyné félt nyilvánosságra hozni Károly király diagnózisát

Kamilla királyné kezdetben szkeptikus volt azzal kapcsolatban, hogy nyilvánosság elé álljon a betegséggel. Azóta azonban ő is úgy érzi, Károly király jól döntött, amikor megosztotta rákdiagnózisát.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.16. 10:30
Károly király Kamilla királyné rákdiagnózis

Kamilla királynénak volt egy mélyről jött félelme, amikor Károly király közölte a világgal, hogy rákos – közölte a Mirror. Közel két év telt el, hogy nyilvánosságra hozta rákdiagnózisát, ám úgy tűnik, Kamilla királyné bizonytalan volt abban, jól tette-e, hogy tudatta a világgal betegségét.

Károly király most azonban örömhírrel szolgált
Károly király most azonban örömhírrel szolgált Forrás: YouTube

Korai karácsonyi örömet okozott Károly király - megosztotta a jó hírt, miszerint csökkentik a rákkezelését

Egy őszinte, személyes megszólalásban a Stand Up To Cancer műsorában Károly elárulta, hogy mindez a korai diagnózisnak, a sikeres ellátásnak és annak köszönhető, hogy betartotta az orvosok utasításait.

Most arra buzdítja az embereket, hogy tájékozódjanak és menjenek el szűrésre, segítve a korai felismerést. Mindez annak kapcsán hangzott el, hogy a király elismerést kapott azért, amiért nyíltan beszélt a rákbetegséggel kapcsolatos útjáról, és felhívta a figyelmet az ellenőrzések fontosságára.

Úgy tűnik azonban, hogy felesége, Kamilla királyné kezdetben szkeptikus volt azzal kapcsolatban, hogy nyilvánosság elé álljon a diagnózissal.

A Sunday Times szerint amikor Károly megkapta a diagnózist, Kamilla eleinte úgy vélte, annak magánügynek kellene maradnia, attól tartva, hogy a nyilvános figyelem miként hathat a felépülésére. Miután azonban látta, hogy milyen sokan kezdtek érdeklődni a vizsgálatok és szűrések iránt, úgy gondolja, férje nyitottságra épülő döntése helyes volt.

Egy, a párhoz közel álló forrás így nyilatkozott:

Most már mindketten egyértelműen úgy gondolják, hogy az ilyen mértékű nyíltság rendkívül pozitív hatású volt – egyrészt a nyilvánosság bevonása és a rákbetegség körüli tudatosság növelése szempontjából, másrészt személyesen számára is, hiszen a személyes szerencsétlenségből közösségi jó származott

A király a diagnózisa óta heti rendszerességgel kap rákkezelést, ezt azonban az új évben csökkenteni fogják. A Channel 4-en elhangzott üzenetében így fogalmazott:

Ma megoszthatom Önökkel a jó hírt, hogy a korai diagnózisnak, a hatékony beavatkozásnak és az orvosok utasításainak betartásának köszönhetően az új évben csökkenthető a saját rákkezelésem ütemezése. Ez a mérföldkő egyszerre személyes áldás és bizonyítéka azoknak a figyelemre méltó előrelépéseknek, amelyek az elmúlt években a rákkezelés terén történtek; olyan bizonyíték, amely reményeim szerint bátorítást adhat annak azoknak, akiket életünk során valamikor ezzel a betegséggel diagnosztizálnak

 

