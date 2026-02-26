RETRO RÁDIÓ

Mindenki aggódik! Egyik pillanatról a másikra nyoma veszett a 33 éves nőnek

Nem tudni, hol lehet. Egyik pillanatról a másikra eltűnt a 33 éves nő.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.26. 18:15
eltűnt személy Eltűnt Személyek Keresés körözés rendőrség eltűnt keresés

Kétségbeesett keresés indult egy eltűnt nő után, aki egy ezüstszínű autóval tűnt el – közölte a Mirror. A rendőrség nagy erőkkel keresi és aggódnak testi épségéért. Mivel gyakran sétál egyedül a szabadban és nem jellemző rá, hogy csak úgy nem menne haza, ezért félnek, hogy baja eshetett.

Mindent bevetnek, hogy megtalálják az eltűnt nőt
Mindent bevetnek, hogy megtalálják az eltűnt nőt Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Eltűnt egy 33 éves nő - nagy erőkkel keresi a rendőrség

Egy ezüstszínű BMW-ben látták utoljára azt a nőt, akinek most megtalálásához hatalmas keresést indított a hatóság. A 33 éves, gloucesteri Kellyt február 26-án 12 és 13 óra között látták utoljára, amint Cheltenham irányába vezet. A nő személyleírását is megosztotta a rendőrség, miszerint egy 168 cm magas, közepes testalkatú, barna közepes hosszúságú hajú nőről van szó.

A Gloucestershire-i Rendőrség így fogalmazott közleményében:

A rendőrség egy 33 éves gloucesteri nőt keres és rendkívül aggódunk érte (…) Kelly gyakran megy sétálni, ilyenkor mezőkön vagy nyílt területeken halad át

A rendőrök nagy erőkkel keresik Kellyt és a járművet is, most pedig a lakosság segítségét kérik a hollétének felderítésében.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu