Mindenki aggódik! Egyik pillanatról a másikra nyoma veszett a 33 éves nőnek

Kétségbeesett keresés indult egy eltűnt nő után, aki egy ezüstszínű autóval tűnt el – közölte a Mirror. A rendőrség nagy erőkkel keresi és aggódnak testi épségéért. Mivel gyakran sétál egyedül a szabadban és nem jellemző rá, hogy csak úgy nem menne haza, ezért félnek, hogy baja eshetett.

Mindent bevetnek, hogy megtalálják az eltűnt nőt Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Eltűnt egy 33 éves nő - nagy erőkkel keresi a rendőrség

Egy ezüstszínű BMW-ben látták utoljára azt a nőt, akinek most megtalálásához hatalmas keresést indított a hatóság. A 33 éves, gloucesteri Kellyt február 26-án 12 és 13 óra között látták utoljára, amint Cheltenham irányába vezet. A nő személyleírását is megosztotta a rendőrség, miszerint egy 168 cm magas, közepes testalkatú, barna közepes hosszúságú hajú nőről van szó.

A Gloucestershire-i Rendőrség így fogalmazott közleményében:

A rendőrség egy 33 éves gloucesteri nőt keres és rendkívül aggódunk érte (…) Kelly gyakran megy sétálni, ilyenkor mezőkön vagy nyílt területeken halad át

A rendőrök nagy erőkkel keresik Kellyt és a járművet is, most pedig a lakosság segítségét kérik a hollétének felderítésében.