„Megtaláltam az elveszett gyermekem” – állítja a letartóztatott nő

Gyermekrablás miatt keresték a nőt. Megszólalt a letartóztatott.

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2026.02.25.
elrablás család kislány

Letartóztatott egy 23 éves nőt a kaliforniai rendőrség, mert a gyanú szerint elrabolt egy 2 éves kislányt, akiről azt hitte, hogy az ő rég elveszett gyermeke. A kétségbeesett szülők azonnal riasztották a hatóságokat.

Letartóztatott egy 23 éves nőt a kaliforniai rendőrség, Marina Noriegát gyermekrablás miatt körözték (Fotó: Unsplash – Képünk illusztráció)

A letartóztatott nő bekéredzkedett egy éjszakára a sértett családhoz

Az elrabolt kislány szülei elmondták: a 23 éves Marina Noriega bekopogott hozzájuk, majd azt állította, hogy Kaliforniából érkezett Arizonába, és nincs hol megszállnia, mert apja és barátja börtönbe került. A család végül beleegyezett, hogy ott töltse az éjszakát. A szülők elmondása szerint Noriega tévét nézett, amikor ők lefeküdtek. Napkelte előtt a szülők egy másik gyermekük sírására ébredtek: így szembesültek azzal. hogy a 2 éves kisgyermekük és Noriega is eltűnt.

A szülők átkutatták a környéket, mielőtt a 911-et hívták.  A rendőrség szerint a nő és az elrabolt kisgyerek szombat éjjel az utcán aludt, másnap reggel pedig egy QuikTrip áruházban látták a párost Phoenixben.

Kevin Place egyike volt azoknak, akik megpillantották a keresett nőt. A férfi hallotta, ahogy a biztonsági őr a rendőrséggel beszél, és visszarohant a költöztető teherautójához, ahol a kollégáival kitervelték, hogyan tarthatják ott a nőt. A teherautójukkal eltorlaszolták Noriega járművének útját, nem sokra rá pedig megérkezett a phoenixi rendőrség. Így sikerült megmenteni a kisgyermeket és őrizetbe venni Noriegát.

A kislány nagyon félt és hiányolta a szüleit, szerencsére az ijedségen kívül más baja nem történt.

A rendőrségi kihallgatás során Noriega azt állította, ő a kislány biológiai anyja. Azt mondta, hogy a kislányát a sacramentói kórházból rabolták el, ahol született. Azt állította, azért jött Arizonába, hogy megkeresse a saját családját, ahol véletlenül rátalált a rég elveszett lányára. Csakhogy a Marina Noriega által megadott lánya születési dátuma nem egyezett meg az elrabolt kislány születési dátumával... Noriega végül beismerte, hogy a gyermek nem az övé. A nőre 250 ezer dolláros (80 millió forint) óvadékot szabtak ki, bírósági tárgyalás vár rá – írja a CrimeOnline.

 

 

