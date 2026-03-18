Rossz hírt kapott a Fradi a Braga elleni visszavágó előtt

A szerdai Braga-FTC Európa-liga nyolcaddöntő visszavágóján (16:30, tv: M4 Sport) visszatérhet a kezdőbe a hazai csapat alapembere. Víctor Gómez eltiltás miatt hagyta ki a múlt heti budapesti mérkőzést, amely végül a magyar rekordbajnok 2-0-ás győzelmével zárult.

Ami örömhír a Bragának, az kevésbé jó a Ferencvárosnak, Víctor Gómez ugyanis a portugálok keretének legtöbbet foglalkoztatott játékosa. Minden sorozatot figyelembe véve a 23 éves spanyol védő csapata 47 tétmérkőzéséből 44 alkalommal ott volt a pályán. Sőt, ezeknek a találkozóknak a többségét végig is játszotta. A Groupama Arénában csak azért nem láthattuk, mert előtte három sárga lapot kapott az Európa-ligában, és eltiltását töltötte.

A visszavágóra viszont szinte biztosan visszakerül Carlos Vicens vezetőedző kezdőcsapatába, aki rendesen átalakíthatja a Braga védelmét. Az a Mario Dorgeles, aki Budapesten jobbhátvéd volt, szerdán átkerülhet a védelem másik oldalára, de A Bola szerint az sem kizárt, hogy az elefántcsontparti a kispadra szorul.