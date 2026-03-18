Rossz hírt kapott a Fradi a Braga elleni visszavágó előtt
Visszatér a portugálok legtöbbet foglalkoztatott játékosa. Víctor Gómez kezdő lehet a Braga-FTC El-meccsen.
A szerdai Braga-FTC Európa-liga nyolcaddöntő visszavágóján (16:30, tv: M4 Sport) visszatérhet a kezdőbe a hazai csapat alapembere. Víctor Gómez eltiltás miatt hagyta ki a múlt heti budapesti mérkőzést, amely végül a magyar rekordbajnok 2-0-ás győzelmével zárult.
Braga-FTC: Víctor Gómez visszatér
Ami örömhír a Bragának, az kevésbé jó a Ferencvárosnak, Víctor Gómez ugyanis a portugálok keretének legtöbbet foglalkoztatott játékosa. Minden sorozatot figyelembe véve a 23 éves spanyol védő csapata 47 tétmérkőzéséből 44 alkalommal ott volt a pályán. Sőt, ezeknek a találkozóknak a többségét végig is játszotta. A Groupama Arénában csak azért nem láthattuk, mert előtte három sárga lapot kapott az Európa-ligában, és eltiltását töltötte.
A visszavágóra viszont szinte biztosan visszakerül Carlos Vicens vezetőedző kezdőcsapatába, aki rendesen átalakíthatja a Braga védelmét. Az a Mario Dorgeles, aki Budapesten jobbhátvéd volt, szerdán átkerülhet a védelem másik oldalára, de A Bola szerint az sem kizárt, hogy az elefántcsontparti a kispadra szorul.
A Braga legtöbbet foglalkoztatott játékosai:
- Víctor Gómez 44 mérkőzés (3 370 perc)
- Ricardo Horta 43 mérkőzés (3 305 perc)
- Joao Moutinho 43 mérkőzés (2 869 perc)
- Pau Víctor 43 mérkőzés (2 489 perc)
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!