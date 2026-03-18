Rossz hírt kapott a Fradi a Braga elleni visszavágó előtt

Visszatér a portugálok legtöbbet foglalkoztatott játékosa. Víctor Gómez kezdő lehet a Braga-FTC El-meccsen.

Szerző: B.
Létrehozva: 2026.03.18. 07:30
A szerdai Braga-FTC Európa-liga nyolcaddöntő visszavágóján (16:30, tv: M4 Sport) visszatérhet a kezdőbe a hazai csapat alapembere. Víctor Gómez eltiltás miatt hagyta ki a múlt heti budapesti mérkőzést, amely végül a magyar rekordbajnok 2-0-ás győzelmével zárult.

Fotó: DeFodi Images / Getty Images

Ami örömhír a Bragának, az kevésbé jó a Ferencvárosnak, Víctor Gómez ugyanis a portugálok keretének legtöbbet foglalkoztatott játékosa. Minden sorozatot figyelembe véve a 23 éves spanyol védő csapata 47 tétmérkőzéséből 44 alkalommal ott volt a pályán. Sőt, ezeknek a találkozóknak a többségét végig is játszotta. A Groupama Arénában csak azért nem láthattuk, mert előtte három sárga lapot kapott az Európa-ligában, és eltiltását töltötte.

A visszavágóra viszont szinte biztosan visszakerül Carlos Vicens vezetőedző kezdőcsapatába, aki rendesen átalakíthatja a Braga védelmét. Az a Mario Dorgeles, aki Budapesten jobbhátvéd volt, szerdán átkerülhet a védelem másik oldalára, de A Bola szerint az sem kizárt, hogy az elefántcsontparti a kispadra szorul.

A Braga legtöbbet foglalkoztatott játékosai:

  1.  Víctor Gómez 44 mérkőzés (3 370 perc)
  2. Ricardo Horta 43 mérkőzés (3 305 perc)
  3. Joao Moutinho 43 mérkőzés (2 869 perc)
  4. Pau Víctor 43 mérkőzés (2 489 perc)

 

 

 

 

