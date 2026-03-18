Vérbe fagyva találtak rá a fiatal férfira a vasútállomásnál: két budapesti ellen hajtóvadászat indult

A rendőrség hajtóvadászatot indított két 32 éves férfi ellen. A gyanú szerint március 15-én fényes nappal bántalmaztak egy 28 éves fiatalt, akit végül a vasúti megálló parkolójából vittek kórházba a mentők.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.18. 07:35
Súlyos bűncselekmény történt x-Gyón környékén március 15-én, az áldozatot életveszélyes állapotban szállítottak kórházba. A rendőrség megállapította, hogy a sértettet két férfi bántalmazta egyelőre ismeretlen helyszínen, majd a vasútállomásnál esett össze. A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága életveszélyt okozó testi sértés miatt indított eljárást az ügyben.

Fotó: Mehes Daniel / Képünk illusztráció: Shutterstock

A nyomozók azonosították a feltételezett elkövetőket, és elfogatóparancsot adtak ki ellenük. A Police.hu közleménye szerint a rendőrség a 32 éves K. Mátét, valamint sógorát, a szintén 32 éves T. Tamást keresi a bűncselekménnyel összefüggésben.

Így segíthet a lakosság

A Pest vármegyei nyomozók kérik, hogy aki látta a két férfit, vagy információval rendelkezik a tartózkodási helyükről, jelentkezzen az alábbi elérhetőségek bármelyikén:

  • Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság: 06-1-236-28-96
  • Telefontanú zöldszáma: 06-80-555-111
  • Központi segélyhívó: 112

A két férfi készült fotót ITT LEHET megtekinteni.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
