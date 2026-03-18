Vérbe fagyva találtak rá a fiatal férfira a vasútállomásnál: két budapesti ellen hajtóvadászat indult
A rendőrség hajtóvadászatot indított két 32 éves férfi ellen. A gyanú szerint március 15-én fényes nappal bántalmaztak egy 28 éves fiatalt, akit végül a vasúti megálló parkolójából vittek kórházba a mentők.
Súlyos bűncselekmény történt x-Gyón környékén március 15-én, az áldozatot életveszélyes állapotban szállítottak kórházba. A rendőrség megállapította, hogy a sértettet két férfi bántalmazta egyelőre ismeretlen helyszínen, majd a vasútállomásnál esett össze. A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága életveszélyt okozó testi sértés miatt indított eljárást az ügyben.
Vérfürdő a Dabas-Gyón vasútállomás mellett: Életveszélyes állapotban találtak egy fiatal férfira
A nyomozók azonosították a feltételezett elkövetőket, és elfogatóparancsot adtak ki ellenük. A Police.hu közleménye szerint a rendőrség a 32 éves K. Mátét, valamint sógorát, a szintén 32 éves T. Tamást keresi a bűncselekménnyel összefüggésben.
Így segíthet a lakosság
A Pest vármegyei nyomozók kérik, hogy aki látta a két férfit, vagy információval rendelkezik a tartózkodási helyükről, jelentkezzen az alábbi elérhetőségek bármelyikén:
- Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság: 06-1-236-28-96
- Telefontanú zöldszáma: 06-80-555-111
- Központi segélyhívó: 112
A két férfi készült fotót ITT LEHET megtekinteni.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre