Vérbe fagyva találtak rá a fiatal férfira a vasútállomásnál: két budapesti ellen hajtóvadászat indult

Súlyos bűncselekmény történt x-Gyón környékén március 15-én, az áldozatot életveszélyes állapotban szállítottak kórházba. A rendőrség megállapította, hogy a sértettet két férfi bántalmazta egyelőre ismeretlen helyszínen, majd a vasútállomásnál esett össze. A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága életveszélyt okozó testi sértés miatt indított eljárást az ügyben.

K. Mátét és T. Tamást keresik a dabas-gyóni vasútállomásnál történt bántalmazás miatt Fotó: Mehes Daniel / Képünk illusztráció: Shutterstock

Vérfürdő a Dabas-Gyón vasútállomás mellett: Életveszélyes állapotban találtak egy fiatal férfira

A nyomozók azonosították a feltételezett elkövetőket, és elfogatóparancsot adtak ki ellenük. A Police.hu közleménye szerint a rendőrség a 32 éves K. Mátét, valamint sógorát, a szintén 32 éves T. Tamást keresi a bűncselekménnyel összefüggésben.

Így segíthet a lakosság

A Pest vármegyei nyomozók kérik, hogy aki látta a két férfit, vagy információval rendelkezik a tartózkodási helyükről, jelentkezzen az alábbi elérhetőségek bármelyikén:

Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság: 06-1-236-28-96

Telefontanú zöldszáma: 06-80-555-111

Központi segélyhívó: 112

A két férfi készült fotót ITT LEHET megtekinteni.