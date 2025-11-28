RETRO RÁDIÓ

„Nem lehetsz együtt egy ilyen emberrel” – bedrogozva esett neki saját barátnőjének egy tinédzser

A védőügyvéd szerint a drogfogyasztás nagy szerepet játszott a bűncselekmények elkövetésében.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.28. 22:00
A 19 éves Steven Cornish brutálisan végzett élettársa macskájával, majd rákényszerítette a lányt, hogy eltakarítsa a vérengzést. Ezután többször megszúrta egy 20 centis konyhakéssel barátnőjét. A csütörtöki ítélethirdetésen a newporti koronabíróságon elhangzott, hogy a támadás még májusban történt, amikor az áldozat otthonukban, Cardiffban, az ágyában aludt. A lány arra ébredt fel, hogy a drogok hatása alatt álló vádlott felkapta a macskát, majd a padlóhoz és a falakhoz csapdosta. 

Dührohamot kapott a drogoktól
A 19 éves fiatal végül a farkánál fogva megragadta a macskát, és addig verte ököllel, amíg bele nem pusztult. A tettes ezután rákényszerítette a párját, hogy takarítsa fel a történtek nyomait, közben a hajánál fogva rángatta, és megfenyegette, hogy megöli, ha rendőrt hív – írja a Daily Star.

A júniusi második támadás során Cornish összefüggéstelenül viselkedett, majd egy konyhakéssel hadonászni kezdett, végül a jobb lábán, térd felett szúrta meg barátnőjét. 

Dan Jones ügyész szerint a szúrás mintha észhez térítette volna Cornisht, aki ekkor bocsánatot kért, majd a fürdőszobába segítette a lányt. Az áldozat lábán egy körülbelül 2,5 centiméteres vágott sérülés keletkezett.

Egy rohadt szemét vagyok, nem lehetsz együtt egy ilyen emberrel, ennek így nincs értelme

– mondta a férfi a barátnőjének.

Teljesen megvadult a drogoktól a férfi

Július 10-én és 11-én azonban Cornish a semmiből elkezdte ütni a lányt egy tévékapcsolóval, majd végigrángatta a padlón, leköpte és a hajánál fogva cibálta. Pár nappal később még brutálisabbá vált, és már arcon ütötte a védtelen nőt. Utolsó támadása július 16-án történt, amikor önkívületi állapotban egy fém felmosónyéllel rávetette magát az áldozatra és fejbe verte. A lány jobb alsó lábszárán zúzódások keletkeztek, megsérült a jobb keze, karcolás lett a hátán, valamint felrepedt a feje hátsó része is.

A rendőrséget ekkor riasztották a helyszínre. Cornish később beismerte az állatkínzást, a súlyos testi sértést, két rendbeli tényleges testi sértéssel járó bántalmazást, valamint a tettlegességgel elkövetett garázdaságot is.

Az enyhítő körülményeket ismertetve David Pinnell védőügyvéd szerint ügyfele fejlődési problémákkal küzd gyermekkora és neveltetése miatt, és a cannabis- fogyasztás is szerepet játszott a bűncselekmények elkövetésében.

 

