Hihetetlen: Kokaintól bódult állapotban tört be a windsori kastély területére a behatoló!

Nemrégiben meghökkentő hír rázta meg a brit sajtót, miszerint kokaintól bódult állapotban lévő illető hatolt be a windsori kastély területére. A 34 éves Marcin Jacek felfüggesztett ítéletet kapott, miután bűnösnek vallotta magát védett területre történő jogosulatlan behatolásban, valamint A-osztályú kábítószer birtoklásában.

A windsori kastély területére illetéktelenül hatolt be egy kokaintól bódult állapotban lévő férfi / Fotó: unsplash.com



Illetéktelen behatolás a windsori kastély területére

Az ügyészség szerint június 1-jén a fiatal férfi vonattal utazott Camdenből Windsorba, ahol a biztonsági kamerák észlelték az illetéktelen mozgást a kastély udvarának határán. Ezután eltűnt a kamerák látóteréből, majd nem sokkal déli 12 óra után újra felbukkant a felvételeken, amint épp egy női lakóval beszélgetett, majd rövid időre be is lépett egy nyitott ajtón át az egyik ingatlanba.

Az építőiparban dolgozó Jacek közel 40 percig járkálhatott szabadon a kastély területén, mielőtt a rendőrök elfogták és letartóztatták.

A rendőrök egy „fehér tasakot” találtak nála. A férfi később beismerte, hogy kokaint fogyasztott, amelyet állítása szerint nagyon ritkán használ. A rendőröknek azt mondta: „Nem kellene itt lennem,” és hozzátette, hogy korábban soha nem próbálta felvenni a kapcsolatot a királyi családdal - írja a The Sun.

Az ügyben ítéletet hozó bíró 18 hónapra felfüggesztett szabadságvesztést szabott ki, valamint 180 óra közösségi munkát rendelt el, mivel Jacek nem jelent közvetlen veszélyt. Emellett 154 font áldozati illeték megfizetésére is kötelezték.