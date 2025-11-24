Döntött Katalin hercegné és Vilmos herceg: ez a szándékuk a bukott András herceggel

A kegyvesztett András herceg a napokban először mutatkozott nyilvánosan, mióta a korona megfosztotta minden királyi címétől és emiatt el kell hagyni az otthonát, a Royal Lodge-ot is. Jennie Bond, királyi szakértő szerint a bukott herceg szomszédai, Katalin hercegné és Vilmos herceg, vegyes érzelmekkel fogadhatták azokat a fotókat, amelyek ekkor készültek róla, és amelyeken az látható, amint András Royal Lodge környékén lovagol, mialatt továbbra is árnyékként kísérik őt a Jeffrey Epsteinhez fűződő kapcsolatáról szóló vádak.

Katalin hercegné és Vilmos herceg állítólag megsajnálták a korábbi herceget

Fotó: i-Images/Pool/Northfoto

A király szakértő szerint Katalin hercegné és Vilmos herceg kegyet gyakorolhatnak a megszégyenült herceggel szemben

A walesi herceg és hercegné mindössze néhány mérföldre élnek Andrástól Forest Lodge-ban, miután a hónap elején beköltöztek a műemlék besorolású kastélyba, míg a kegyvesztett yorki herceg arra vár, hogy a több mint húsz évig az otthonának számító ingatlanból egy kisebb lakhelyre költözhessen, a norfolki Sandringham birtokon.

Mivel Andrást most látták először a címeinek elvesztése óta, Jennie Bond úgy véli, Vilmos és Katalin bizonyos fokú kegyet gyakorolhatnak a megszégyenült herceggel szemben, miközben ő továbbra is kerülni próbálja a reflektorfényt.

Bár Vilmos, Katalin és András között nincs sok szeretet, úgy tudom, hogy ők és a királyi család többi tagja még mindig kötelességüknek érzik, hogy ügyeljenek a jólétére és a mentális egészségére. Úgy hírlik, hogy András elszigetelt, depressziós és magányos lett. Nem az ő hibája, ha a fotósok rögtön lecsapnak rá, amint kimerészkedik, és nem hiszem, hogy a herceg és hercegné neheztelne azért, mert lovagol egyet a parkban, és friss levegőt szív. Nyilvánvalóan kényelmesebb lenne, ha nem az ő házuk előtt tenné ezt, de tudják, hogy mindez hamarosan véget ér, hiszen András nemsokára a Sandringhamben fog élni, mérföldekre innen

– nyilatkozta Jennie Bond.

A szakértő szerint III. Károly királyt viszont annál kevésbé lelkesítheti, hogy újabb fotók készültek Andrásról a windsori birtokon lovagolva, miközben a volt herceg továbbra is folyamatosan a címlapokon szerepel, elnyomva ezzel a királyi család többi tagjának munkáját.

Nyilván sokkal ideálisabb lenne, ha András valamilyen jótékony cél érdekében mutatkozna, vagy bármi mást tenne, mint hogy tétlenül szórakozik. Ugyanakkor annyira mérgező személyiséggé vált, hogy senki sem akarja őt a szervezete közelében tudni

– tette hozzá Jennie Bond.