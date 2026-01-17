Orbán Viktor: Irány Miskolc! Irány a háborúellenes gyűlés

"Irány Miskolc! Irány a háborúellenes gyűlés. Hogy miért?" - tette fel a kérdést a közösségi oldalán Orbán Viktor szombat reggel, az idei első Háborúellenes Gyűlés napján.

Fontos bejelentést tett Orbán Viktor / Fotó: MW

Orbán Viktor kiemelte: ezért fontos a Háborúellenes Gyűlés

Mert a háború csak egy rossz áprilisi döntésre van tőlünk. Brüsszelben ugyanis most is számolnak. Nem azt, hogyan lesz béke, hanem azt, hogyan fogják finanszírozni a háborút és Ukrajnát - “ameddig csak kell”. Európa fővárosaiban azt tervezik, hány katonát küldenek majd Ukrajnába - “békefenntartónak”. Németországban pedig már azt is tudják, honnan lesz katona - újraindították a sorkatonaságot

- hívta fel rá a figyelmet a kormányfő.

Ebbe a háborús örvénybe akarnak a brüsszeliek berántani minket, magyarokat is. Ennek kell ellenállnunk. Miskolcon és Ózdon. Alsózsolcán és Szikszón. Szerencsen és Kazincbarcikán. Ezért találkozunk ma Miskolcon. A békéért és Magyarországért!

- zárta a bejegyzését Orbán Viktor.