Orbán Viktor: Irány Miskolc! Irány a háborúellenes gyűlés

Erre hívta fel a figyelmet Orbán Viktor.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.17. 07:20
"Irány Miskolc! Irány a háborúellenes gyűlés. Hogy miért?" - tette fel a kérdést a közösségi oldalán Orbán Viktor szombat reggel, az idei első Háborúellenes Gyűlés napján.

Fontos bejelentést tett Orbán Viktor / Fotó: MW

Orbán Viktor kiemelte: ezért fontos a Háborúellenes Gyűlés

Mert a háború csak egy rossz áprilisi döntésre van tőlünk. Brüsszelben ugyanis most is számolnak. Nem azt, hogyan lesz béke, hanem azt, hogyan fogják finanszírozni a háborút és Ukrajnát - “ameddig csak kell”. Európa fővárosaiban azt tervezik, hány katonát küldenek majd Ukrajnába - “békefenntartónak”. Németországban pedig már azt is tudják, honnan lesz katona - újraindították a sorkatonaságot

- hívta fel rá a figyelmet a kormányfő.

Ebbe a háborús örvénybe akarnak a brüsszeliek berántani minket, magyarokat is. Ennek kell ellenállnunk. 

Miskolcon és Ózdon.

Alsózsolcán és Szikszón.

Szerencsen és Kazincbarcikán. 

Ezért találkozunk ma Miskolcon. A békéért és Magyarországért!

- zárta a bejegyzését Orbán Viktor.

