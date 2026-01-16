Orbán Viktor: miért akar bűnbe vinni? – Videó

„Ön szokott kommenteket olvasgatni?” – hangzott a kérdés Orbán Viktornak, aki közölte, sosem olvas hozzászólásokat. „Megnézünk párat?” – érkezett az újabb kérdés. „Nem tudom, miért akar bűnbe vinni, de nézzük!” – válaszolta a kormányfő, majd olyat tett, amit még sosem – derül ki a Facebook-oldalára feltöltött videóból!

Olyat tett a miniszterelnök, amit még sosem: kommenteket olvasott, sőt, válaszolt is rájuk! (Fotó: MW)

„Miért nem mentek Moszkvába?” – kérdezi egy kommentelő a miskolci Háborúellenes Gyűlés kapcsán. Orbán Viktor így válaszolt neki: „Ott már voltunk, most Miskolcra megyünk”.

„Hiába, vége van.” – írta valaki, neki így felelt a miniszterelnök:

Na, de kinek? Ezt majd április 12-én meglátjuk!

Majd így folytatja: „Arra a kérdésre, hogy miért megyek Miskolcra, azt tudom mondani, hogy nem a miskolciak jönnek miattam a gyűlésre, én megyek a miskolciak miatt Miskolcra.”

Nézd meg a teljes videót, további kommentekkel, válaszokkal!