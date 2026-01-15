Orbán Viktor emlékeztet: Szombaton Háborúellenes Gyűlés
Idén is folytatódik.
Orbán Viktor Facebookon jelentette be: január 17-én, szombaton Miskolcon lesz a háborúellenes gyűlés.
Szombaton újra Háborúellenes gyűlés, most Miskolcon. Folytatjuk
- írja Orbán Viktor a Facebookon.
