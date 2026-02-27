Miért zárták el a Barátság kőolajvezetéket? Technikai oka nincs a leállásnak

Már bebizonyosodott, hogy technikai oka nincs a leállásnak, minden adott lenne ahhoz, hogy szállítsák a kőolajat a vezetéken, amit már több hete nem tesznek meg. A politikai zsarolást az is igazolja, hogy a szlovák és magyar szakemberekkel sem voltak együttműködőek, hogy megvizsgálják a vezetéket.

kőolajvezeték

Fotó: Komka Péter / mediaworks archiv

Szijjártó Péter külügyminiszter elmondta, kétszer is bekérették az ukránok a magyar ügyvivőt. A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról tájékoztatott, hogy este másodszor is berendelték kijevi nagykövetségi ügyvivőnket az ukrán külügyminisztériumba, mivel fel voltak háborodva azon, hogy nyilvánosságra hozták az első berendelés eredményét, vagyis azt, hogy az ukránok bevallották azt, hogy kizárólag politikai okok miatt nem indítják újra a kőolajszállítást Magyarország irányába.

Nehéz másként értelmezni azt, amikor azt mondják, hogy addig nincs újraindulás, amíg Magyarország nem küld pénzt és fegyvert (…) Márpedig mi sem pénzt, sem fegyvert nem küldünk, mert nem akarjuk, hogy Magyarországot belerángassák az ukránok háborújába. Mi Magyarország és a magyar emberek békéjét és biztonságát mindenáron meg fogjuk őrizni

– írják a közleményükben. Orbán Viktor miniszterelnök azt mondta, az olajszállításokat haladéktalanul meg kell indítani.

A Kossuth Rádióban péntek reggel azt mondta a miniszterelnök, hogy az ukránok bármire képesek, nem szabad elfelejteni, hogy ők robbantották fel az Északi Áramlatot is, ami állami terrorizmus volt. Orbán Viktor ezért döntött a kiemelt magyar energialétesítmények fokozott védelméről. Fico szlovák elnökkel fog egyeztetni a továbbiakról, hiszen Szlovákia felé sem megy olcsó orosz olaj most. Zelenszkij célja egyértelmű: káoszt akar elérni a választások előtt, hogy Magyar Péterrel egy ukránbarát kormány jöjjön létre Magyarországon, így pedig könnyebben bevonható lenne hazánk a háborúba.