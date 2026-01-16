RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor a hóhelyzetről: „Jól vettük az akadályt” – Videó

A miniszterelnök szerint ez sokat számított a helyzet kezelésében.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.16. 13:03
Módosítva: 2026.01.16. 13:20
hóhelyzet köszönet Orbán Viktor tél

Orbán Viktor pénteken reggel a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! vendége volt. Az interjú pedig az utóbbi napokat meghatározó hóhelyzet témájával indult.

Háborúellenes Gyűlés Szegeden – Orbán Viktor 12.20 Szeged
Orbán Viktor Fotó: MW

Orbán Viktor: A tapasztalat sokat számít hóhelyzetben is

A beszélgetésről a miniszterelnök egy videórészletet osztott meg a közösségi oldalán, amelyen a hóhelyzet kezeléséről beszél. Orbán Viktor szerint az ország jól vette az akadályt.

A tapasztalat sokat számít hóhelyzetben is. Jól vettük az akadályt. Hálásan köszönöm minden szakember munkáját!

– olvasható a kormányfő Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.

Íme a videó:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
