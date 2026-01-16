Orbán Viktor a hóhelyzetről: „Jól vettük az akadályt” – Videó

Orbán Viktor pénteken reggel a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! vendége volt. Az interjú pedig az utóbbi napokat meghatározó hóhelyzet témájával indult.

Orbán Viktor Fotó: MW

Orbán Viktor: A tapasztalat sokat számít hóhelyzetben is

A beszélgetésről a miniszterelnök egy videórészletet osztott meg a közösségi oldalán, amelyen a hóhelyzet kezeléséről beszél. Orbán Viktor szerint az ország jól vette az akadályt.

A tapasztalat sokat számít hóhelyzetben is. Jól vettük az akadályt. Hálásan köszönöm minden szakember munkáját!

– olvasható a kormányfő Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.

Íme a videó: