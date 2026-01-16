Orbán Viktor a hóhelyzetről: „Jól vettük az akadályt” – Videó
A miniszterelnök szerint ez sokat számított a helyzet kezelésében.
Orbán Viktor pénteken reggel a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! vendége volt. Az interjú pedig az utóbbi napokat meghatározó hóhelyzet témájával indult.
Orbán Viktor: A tapasztalat sokat számít hóhelyzetben is
A beszélgetésről a miniszterelnök egy videórészletet osztott meg a közösségi oldalán, amelyen a hóhelyzet kezeléséről beszél. Orbán Viktor szerint az ország jól vette az akadályt.
A tapasztalat sokat számít hóhelyzetben is. Jól vettük az akadályt. Hálásan köszönöm minden szakember munkáját!
– olvasható a kormányfő Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.
Íme a videó:
