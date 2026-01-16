Orbán Viktor: Magyarország most egy kedvező helyzetben van, mert a brüsszeli megszorításokat nem vezettük be
Íme a részletek! Orbán Viktor idén először ad interjút a Kossuth Rádióban.
Orbán Viktor miniszterelnök az év első interjúját adja a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában.
A beszélgetés elején az elmúlt napok hóhelyzetéről és rendkívüli időjárásáról esett szó. A miniszterelnök szerint ez kihívás volt mindenki számára. Orbán Viktor szerint összességében a hópróbát kiállta az ország, és köszönetet mondott azoknak, akik elhárították a kialakult problémákat.
Orbán Viktor: Nem akadt el a gázellátás
A kormányfő emlékeztetett: 2013-ban volt a mostanihoz hasonlóan kemény a tél, Pintér Sándornak és a Belügyminisztériumnak akkor kellett hasonló intézkedéseket hozni.
Nincs vége, hidegek lesznek. Ónos eső, havazás továbbra is bármikor lehet. Vigyázzunk egymásra, különösen az idősekre!
– mondta a miniszterelnök, aki hozzátette, hogy a gázellátást nem fenyegeti veszély, az éves fogyasztás 40 százaléka fölötti tartalék áll rendelkezésre. Sokkal nagyobb Magyarország gáztartaléka, mint a Nyugat-Európai országokban ez megszokott.
Egy rászoruló sem marad tűzifa nélkül a hidegben
A kormányfő elmondta, hogy a kormány a Belügyminisztériumot megbízta azzal, hogy rendkívüli módon segítse a rászorulókat a szociális tűzifával, ebben az önkormányzatok segítenek. Kialakult és működik a védelmi rendszer, senkinek nem kell a hidegben tölteni az éjszakát – jelentette ki Orbán Viktor.
Ukrajnáról
A kormányfő arról is beszélt, hogy eddig Brüsszel 193 milliárd eurót költött Ukrajna támogatására. „Amerikával szemben a brüsszeli vezetők feltétel nélkül adnak támogatást Ukrajnának” – tette hozzá.
Az ukránok pedig inkább követelnek. Most az idei és a következő évre nincs pénzügyi fedezete az uniónak Ukrajna támogatására, így 90 milliárd eurós hitelt akarnak felvenni
– mondta a miniszterelnök, aki megjegyezte, ebben a 90 milliárdos hitelfelvételben csak 23 tagállam vesz részt, így Magyarország, Csehország és Szlovákia ebben nem vesz részt.
Orbán Viktor közölte, Ukrajna 2027 utánra is elkészített egy pénzügyi igényt 800 milliárd eurós követeléssel. 800 milliárd euróból 40 évig lehetne fizetni az összes magyar nyugdíjat – tette hozzá.
„Az EU arra teszi fel a lapjait, hogy Ukrajna ezt a háborút megnyeri, és az EU ehhez a győztes háborúhoz ad pénzt, majd pedig az oroszok jóvátételt fizetnek” – mondta a kormányfő.
A miniszterelnök kifejtette: az európai gazdaságból hiányoznak ezek a pénzek.
Olyan emberrel még nem találkoztam, aki szerint az oroszokat úgy meg lehet verni, hogy jóvátételt fizessenek
- mondta Orbán Viktor, aki hozzátette, egy ilyen szöveggel maximum egy hétig tudná tartani az álláspontját Magyarországon, mert mindenki kinevetné.
Brüsszeli megszorításokról
A kormányfő arról is beszélt, hogy nyugton kitapossák az emberekből a pénzt, mert ott többek között négyszer magasabb a rezsiár. Magyarország esetében is részletesen leírta Brüsszel milyen megszorítások kellenek – tette hozzá.
Magyarország most egy kedvező helyzetben van, mert a brüsszeli megszorításokat nem vezettük be
- fogalmazott a miniszterelnök, aki megjegyezte, ezeket a brüsszeli pénzügyi követelések nyilvánosságra hozták, így ezeket mindenki el tudja olvasni.
„Éppen ezért itt az ideje, hogy a magyar választókat erről a stratégiai kérdésről megkérdezzük, így egy nemzeti petíció indul, amit mindenki meg fog kapni” – hangsúlyozta Orbán Viktor.
A háború veszélyéről
Teljes ellentétben van a Tisza-DK és a Fidesz pozíciója, mivel az előbbiek az ukránokat teljes mellszélességgel támogatják
– jelentette ki a kormányfő, majd hozzátette: a Tisza még itthon is megszavaztatta a híveit Ukrajna uniós tagságáról, és ott az igenek voltak többségben.
„Miután a háborúba egyre jobban belesodródik Európa, és katonákat akar küldeni Ukrajnába, és ebbe minden uniós tagállamot bele akarják vonni. Az ukránpárti erők végül el fogják küldeni a magyar fiatalokat katonának Ukrajnába, ha hatalomra kerülnének” – fogalmazott Orbán Viktor, majd így folytatta:
A kulcskérdés, hogy ki tudunk-e maradni a háborúból, ha egész Európa harcolni megy?
– tette fel a kérdést Orbán Viktor.
„Eddig sem az I., sem a II. világháborúból nem tudtunk kimaradni” – tette hozzá.
Már 2010 óta hirdetem, hogy itt egy új világ jön A liberális világrendnek vége lesz, és a nemzetek korszaka következik. Már korábban lehetett tudni, hogy átalakulás lesz, és ez független az amerikai elnök személyétől. Korábban kétoldalú szerződést kötöttünk a világ nagyhatalmaival
– mondta Orbán Viktor.
Orbán Viktor: 2026 egyszerre lesz a veszélyek és a lehetőségek éve
A miniszterelnök a beszélgetés végén elmondta, hogy az idei év a veszélyek és a lehetőségek éve a magyaroknak, az április választás pedig sorsdöntő ebből a szempontból.
Ha a Brüsszel-párti erők győznek, akkor a veszélyek erősödnek fel, míg a Fidesz sikere esetén a lehetőségek bővülnének
- jelentette ki a kormányfő.
Az Orbán Viktorral készült teljes interjút alább lehet visszanézni:
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre