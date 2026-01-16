Orbán Viktor: Magyarország most egy kedvező helyzetben van, mert a brüsszeli megszorításokat nem vezettük be

Orbán Viktor miniszterelnök az év első interjúját adja a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában.

Orbán Viktor a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsor vendége volt Fotó: MTI

A beszélgetés elején az elmúlt napok hóhelyzetéről és rendkívüli időjárásáról esett szó. A miniszterelnök szerint ez kihívás volt mindenki számára. Orbán Viktor szerint összességében a hópróbát kiállta az ország, és köszönetet mondott azoknak, akik elhárították a kialakult problémákat.

Orbán Viktor: Nem akadt el a gázellátás

A kormányfő emlékeztetett: 2013-ban volt a mostanihoz hasonlóan kemény a tél, Pintér Sándornak és a Belügyminisztériumnak akkor kellett hasonló intézkedéseket hozni.

Nincs vége, hidegek lesznek. Ónos eső, havazás továbbra is bármikor lehet. Vigyázzunk egymásra, különösen az idősekre!

– mondta a miniszterelnök, aki hozzátette, hogy a gázellátást nem fenyegeti veszély, az éves fogyasztás 40 százaléka fölötti tartalék áll rendelkezésre. Sokkal nagyobb Magyarország gáztartaléka, mint a Nyugat-Európai országokban ez megszokott.

Egy rászoruló sem marad tűzifa nélkül a hidegben

A kormányfő elmondta, hogy a kormány a Belügyminisztériumot megbízta azzal, hogy rendkívüli módon segítse a rászorulókat a szociális tűzifával, ebben az önkormányzatok segítenek. Kialakult és működik a védelmi rendszer, senkinek nem kell a hidegben tölteni az éjszakát – jelentette ki Orbán Viktor.

Ukrajnáról

A kormányfő arról is beszélt, hogy eddig Brüsszel 193 milliárd eurót költött Ukrajna támogatására. „Amerikával szemben a brüsszeli vezetők feltétel nélkül adnak támogatást Ukrajnának” – tette hozzá.

Az ukránok pedig inkább követelnek. Most az idei és a következő évre nincs pénzügyi fedezete az uniónak Ukrajna támogatására, így 90 milliárd eurós hitelt akarnak felvenni

– mondta a miniszterelnök, aki megjegyezte, ebben a 90 milliárdos hitelfelvételben csak 23 tagállam vesz részt, így Magyarország, Csehország és Szlovákia ebben nem vesz részt.

Orbán Viktor közölte, Ukrajna 2027 utánra is elkészített egy pénzügyi igényt 800 milliárd eurós követeléssel. 800 milliárd euróból 40 évig lehetne fizetni az összes magyar nyugdíjat – tette hozzá.