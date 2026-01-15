Belefullad a hókáoszba Erzsébetváros: a társasházi képviselő összefogást sürget

Taliga Norbert emberségből jelesre vizsgázott, az már biztos. A társasházi közös képviselő régóta él Erzsébetvárosban, sok ház ügyeit intézi és saját tapasztalatból állítja: súlyos problémák vannak a hókáosz miatt a kerületben. Ha Niedermüller Péter polgármester és csapata tétlen is, ő szívesen segít a magukra hagyott környékbelieknek ellapátolni a havat a házuk előtt. Teljesen ingyen!

A hókáosz miatt összefogásra sürgetnek Erzsébetvárosban / Fotó: Metropol

Hókáosz Erzsébetvárosban

Azóta, hogy lehullott az első hó - aminek pedig már több mint tíz napja -, Niedermüller Péter erzsébetvárosi polgármester mintha szemellenzőt húzott volna:

nem járnak a hókotrók,

csúszósak az utcák,

az utak nehezen járhatók,

és ez még csak a jéghegy csúcsa. Ahogy Budapest nagy részén, úgy a bulinegyedben is járhatatlanok a biciklisávok, a járdák szó szerint életveszélyesek, az úttest szélére felhalmozott hótömeg előbb sártengerré olvadt, majd újra jéggé fagyott vissza, a Madách tér környéki jégmezőről már nem is beszélve.

Ilyen állapotokkal kell megküzdeniük az Erzsébetvárosiaknak, akiket a baloldali vezetés teljesen magára hagyott. Miközben segítséget várnának, csak hárítást kapnak. A hólapátolást a társasházaknak maguknak kell megoldani, ám sajnos sok helyen ez nem könnyű feladat.

Norbert szerint a társasházakban napi szintű üzemeltetési problémák vannak, a hóeltakarításnak pedig borsos ára van: bruttó 20 ezer forint, öt napra vetítve 100 ezer forintba is kerülhet, amit sokan nem tudnak kifizetni.

Sok olyan társasház van, ahol kivetették a hóügyeleti díjat, nem emelték évek óta a közös költséget, amiből ezt finanszírozni lehetne, ráadásul nincs, aki eltakarítsa a házak elől a havat… A közös képviseleti szakma szűkül, kevesebben vagyunk, sok tulajdonos nem lakik a lakásában, így kevesen tudják ezt megtenni. Sok házban idősek laknak, tőlük nem várhatjuk el, hogy havat lapátoljanak. Az önkormányzat pedig semmit nem tesz!

– részletezte Taliga Norbert helyi lakos, közös képviselő, aki úgy véli, hogy a budapesti havazás váratlanul és sokként érte a társasházakat, sok közösség nem tudja kigazdálkodni a hóeltakarítás költségét.