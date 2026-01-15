Belefullad a hókáoszba Erzsébetváros: a társasházi képviselő összefogást sürget
Csúszós utak, havas, jeges járdák mindenütt. A hókáosz Erzsébetvárosban életveszélyes állapotokat szült. A társasházak úgy érzik, magukra vannak hagyva a hóeltakarításban, ám egy helyi képviselő kiállt értük: társaival ingyen eltakarítja a havat.
Taliga Norbert emberségből jelesre vizsgázott, az már biztos. A társasházi közös képviselő régóta él Erzsébetvárosban, sok ház ügyeit intézi és saját tapasztalatból állítja: súlyos problémák vannak a hókáosz miatt a kerületben. Ha Niedermüller Péter polgármester és csapata tétlen is, ő szívesen segít a magukra hagyott környékbelieknek ellapátolni a havat a házuk előtt. Teljesen ingyen!
Hókáosz Erzsébetvárosban
Azóta, hogy lehullott az első hó - aminek pedig már több mint tíz napja -, Niedermüller Péter erzsébetvárosi polgármester mintha szemellenzőt húzott volna:
- nem járnak a hókotrók,
- csúszósak az utcák,
- az utak nehezen járhatók,
és ez még csak a jéghegy csúcsa. Ahogy Budapest nagy részén, úgy a bulinegyedben is járhatatlanok a biciklisávok, a járdák szó szerint életveszélyesek, az úttest szélére felhalmozott hótömeg előbb sártengerré olvadt, majd újra jéggé fagyott vissza, a Madách tér környéki jégmezőről már nem is beszélve.
Ilyen állapotokkal kell megküzdeniük az Erzsébetvárosiaknak, akiket a baloldali vezetés teljesen magára hagyott. Miközben segítséget várnának, csak hárítást kapnak. A hólapátolást a társasházaknak maguknak kell megoldani, ám sajnos sok helyen ez nem könnyű feladat.
Norbert szerint a társasházakban napi szintű üzemeltetési problémák vannak, a hóeltakarításnak pedig borsos ára van: bruttó 20 ezer forint, öt napra vetítve 100 ezer forintba is kerülhet, amit sokan nem tudnak kifizetni.
Sok olyan társasház van, ahol kivetették a hóügyeleti díjat, nem emelték évek óta a közös költséget, amiből ezt finanszírozni lehetne, ráadásul nincs, aki eltakarítsa a házak elől a havat… A közös képviseleti szakma szűkül, kevesebben vagyunk, sok tulajdonos nem lakik a lakásában, így kevesen tudják ezt megtenni. Sok házban idősek laknak, tőlük nem várhatjuk el, hogy havat lapátoljanak. Az önkormányzat pedig semmit nem tesz!
– részletezte Taliga Norbert helyi lakos, közös képviselő, aki úgy véli, hogy a budapesti havazás váratlanul és sokként érte a társasházakat, sok közösség nem tudja kigazdálkodni a hóeltakarítás költségét.
„Sok fővárosi társasház nem emeli a közös költséget, amiből a hólapátolást is finanszírozni lehetne. Eddig hétszer esett le a hó, az annyiszor 20 ezer forint, ami hirtelen nagy kiadás egy társasháznak” – mutatott rá.
A tettek mezejére lépett
Akik a bulinegyedben élnek, magukra maradtak a hókáoszban. Norbert helyi lakosként és közös képviselőként is szívén viseli a helyiek sorsát, ezért nemrég a Facebookon üzente meg: ha kell, őrá számíthatnak.
„Szeretett Erzsébetvárosunkat szó szerint elhavazta a múlt heti időjárás. Sok társasház még most sem tudta eltakarítani a havat az ingatlan előtt. (…) Ha valakinek segítségre van szüksége, szóljon nyugodtan! Ingyen és bérmentve vállalom a hólapátolást” – fogalmazott bejegyzésében a férfi, kiemelve: a havazás miatt összefogásra lenne szükség: „Most viszont eljött az idő, hogy ne csak beszéljünk és posztoljunk, hanem cselekedjünk is, segítsünk egymásnak” – húzta alá.
Erzsébetvárosiként úgy véli, a kerületi vezetés magára hagyta őket, ráadásul a lakóközösségek sem segítik egymást.
Nem takarítják el a havat az utakon, senki nem akar segíteni. A társasházak lakói sem fognak össze. Az utcában, ahol élek, ott nők lapátolnak, holott a házban legalább 30-an laknak. Azért ajánlottam fel a kerületben, hogy aki kéri, ingyen ellapátolom előtte a havat, szívesen segítek. Nem egy nagy dolog. Nem esik le az aranygyűrű az ujjamról, mindenki meg tudja csinálni. Buzdítani akartam a lakókat a bejegyzésemmel és megüzenni, segítek, ha kell
– mesélte.
„A szomszédomnál is letakarítottam a járdát, mert nem bírtam elviselni azt a rengeteg havat. Volt otthon útszóró sóoldat, ingyen szétosztottam azoknak, akik kérték és jégmentesítésben is segédkeztem. Bejegyzéseket írtam, hogy mit kell tenni, kit kell hívni, hogyha gondot okoz a jég” – részletezte. Radics Béla fővárosi képviselővel és más önkéntesekkel együtt megtisztították az Akácos udvart is.
A hóhelyzet a Madách tér környékén is életveszélyes állapotokhoz vezetett. Olyan vastag jég rakódott le, hogy korcsolyázni lehet rajta. Szó szerint! Norbert a Madách téri állapotok felszámolásában is segítene.
Fel kellene szórni útszóró sóval az egészet, meg lehetne csinálni. A Facebookon odakommenteltem, hogy szívesen kimegyek oda is. Egyedül viszont kevesen vagyok… Összefogásra lenne szükség!
– zárta szavait.
A budapesti havazásról a Metropol videóját itt nézheted meg:
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre