Hamarosan megszólal Orbán Viktor

Mint az ismert, Orbán Viktor a reggelt a Kossuth rádióban indította, ahol megtartotta szokásos reggeli rádióinterjúját. Péntek délután pedig egy fontos eseményen vesz részt.

Orbán Viktor hamarosan megszólal – Fotó: YouTube

Orbán Viktor: VOSZ-díjátadó, a legkiválóbb vállalkozóknak

A kormányfő legfrissebb Facebook-posztjából ugyanis kiderül, hogy pénteken részt vesz a VOSZ (Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége) díjátadón, ahol beszédet mond.

VOSZ díjátadó, a legkiválóbb vállalkozóknak. Hamarosan élőben itt, a Facebookon!

– írta a bejegyzésében Orbán Viktor.