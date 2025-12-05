RETRO RÁDIÓ

Hamarosan megszólal Orbán Viktor

A közösségi oldalán árulta el a részleteket a miniszterelnök.

Orbán Viktor felszólal díjátadó

Mint az ismert, Orbán Viktor a reggelt a Kossuth rádióban indította, ahol megtartotta szokásos reggeli rádióinterjúját. Péntek délután pedig egy fontos eseményen vesz részt.

Orbán Viktor hamarosan megszólal – Fotó: YouTube

Orbán Viktor: VOSZ-díjátadó, a legkiválóbb vállalkozóknak

A kormányfő legfrissebb Facebook-posztjából ugyanis kiderül, hogy pénteken részt vesz a VOSZ (Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége) díjátadón, ahol beszédet mond.

VOSZ díjátadó, a legkiválóbb vállalkozóknak. Hamarosan élőben itt, a Facebookon!

– írta a bejegyzésében Orbán Viktor.

 

