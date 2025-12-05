Hamarosan megszólal Orbán Viktor
A közösségi oldalán árulta el a részleteket a miniszterelnök.
Mint az ismert, Orbán Viktor a reggelt a Kossuth rádióban indította, ahol megtartotta szokásos reggeli rádióinterjúját. Péntek délután pedig egy fontos eseményen vesz részt.
Orbán Viktor: VOSZ-díjátadó, a legkiválóbb vállalkozóknak
A kormányfő legfrissebb Facebook-posztjából ugyanis kiderül, hogy pénteken részt vesz a VOSZ (Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége) díjátadón, ahol beszédet mond.
VOSZ díjátadó, a legkiválóbb vállalkozóknak. Hamarosan élőben itt, a Facebookon!
– írta a bejegyzésében Orbán Viktor.
