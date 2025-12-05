Orbán Viktor tisztázta: ez a különbség a baloldal és a jobboldal között

Orbán Viktor megtartotta szokásos péntek reggeli rádióinterjúját a Kossuth rádióban. A miniszterelnök a beszélgetés során érintette a 28 pontos amerikai béketervet, de szóba került a Tisza Párt kiszivárgott megszorítócsomagja is.

Orbán Viktor – Fotó: MW

Orbán Viktor: A baloldal mindig adót emel

Utóbbi kapcsán most a kormányfő egy rövid videós részletet osztott meg a közösségi oldalán. A miniszterelnök a felvételen kijelentette, hogy a baloldal mindig adót emel.

A baloldal mindig adót emel. A jobboldal arra törekszik, hogy minél több pénz maradjon az embereknél

– olvasható Orbán Viktor Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.

Íme a videó: