Orbán Viktor tisztázta: ez a különbség a baloldal és a jobboldal között
Újabb videóval jelentkezett a kormányfő.
Orbán Viktor megtartotta szokásos péntek reggeli rádióinterjúját a Kossuth rádióban. A miniszterelnök a beszélgetés során érintette a 28 pontos amerikai béketervet, de szóba került a Tisza Párt kiszivárgott megszorítócsomagja is.
Orbán Viktor: A baloldal mindig adót emel
Utóbbi kapcsán most a kormányfő egy rövid videós részletet osztott meg a közösségi oldalán. A miniszterelnök a felvételen kijelentette, hogy a baloldal mindig adót emel.
A baloldal mindig adót emel. A jobboldal arra törekszik, hogy minél több pénz maradjon az embereknél
– olvasható Orbán Viktor Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.
Íme a videó:
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre