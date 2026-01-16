RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Indul a nemzeti petíció, mondjunk nemet Brüsszel követeléseire!

Ukrajna és a háború finanszírozásáról kérdezik meg az embereket.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.16. 14:07
Módosítva: 2026.01.16. 15:08
Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! vendége volt péntek reggel. A miniszterelnök elmondta: az Európai Unió arra teszi fel a lapjait, hogy Ukrajna ezt a háborút Oroszországgal szemben a frontvonalon megnyeri, és Európa ehhez a győztes ukrán háborúhoz ad pénzügyi támogatást.

A nemzeti petícióban az emberek nemet mondhatnak a háború és Ukrajna finanszírozására Fotó:MW

A magyar kormány által indított nemzeti petícióval most minden magyar lehetőséget kap, hogy nemet mondjon erre.

Úgy fogalmazott, az EU arra számít, hogy legyőzik a frontvonalon az ukrán hadsereggel az oroszokat, az oroszok jóvátételt fognak fizetni, és mindenki visszakapja a pénzét – írja a Ripost.

Erre a feltételezésre füstölik el százmilliárdjával az európai adófizetők pénzét egy olyan helyzetben, amikor Európának nincsen pénze

– figyelmeztetett. Hozzátette: 

nincs olyan komolyan vehető szakértő, aki azt állítaná, hogy az oroszokat meg lehet verni a fronton, olyan mértékig ráadásul, hogy jóvátétel fizetésére legyenek kötelezve.

Kiemelte azt is, a háború finanszírozásához kitapossák az emberekből a pénzt nyugaton, és azt látják, hogy Magyarország erre nem hajlandó, ezért velünk szemben van egy követeléslista.

Mivel mi erre nem vagyunk hajlandók, leírták, mi várnak el tőlünk. Ilyen a családi adókedvezmény, szja-mentesség, rezsicsökkentés, nyugdíjak, otthontámogatási program eltörlése. De mi nem engedjük, hogy minket pumpoljon Brüsszel. Mi ebben nem veszünk részt

 – hangsúlyozta. Hozzátette, a dokumentumokat nyilvánosságra hozták, így ma bárki megnézheti, milyen pénzügyi követelései vannak Brüsszelnek hazánkkal szemben. 

Orbán Viktor közölte, 

a nemzeti petícióval most minden magyar lehetőséget kap, hogy nemet mondjon erre, és azt mondja a kormánnyal együtt, hogy mi nem fizetünk, ránk ne számítsatok, a magyar jóléti intézkedéseket nem fogjuk megváltoztatni.

 

