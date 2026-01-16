RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor négy szóval reagált arra, miért érdemes a legújabb Háborúellenes Gyűlést figyelni

Különleges videóval jelentkezett a miniszterelnök.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.16. 11:48
Háborúellenes Gyűlés Miskolc Orbán Viktor

A tavalyi évben hatalmas sikere volt a Háborúellenes Gyűléseknek. Az eseménysorozat pedig idén is folytatódik, már rögtön szombaton, a helyszín ezúttal Miskolc lesz.

Orbán Viktor 2026_01_10 Budapest fidesz kongresszus
Orbán Viktor négy szóban mondta el, miért érdemes a legújabb Háborúellenes Gyűlést figyelni Fotó: MW

Orbán Viktor nemrégiben egy videóval jelentkezett a tavaly indított hírcsatornáján. A felvételen arra a kérdésre válaszolt a miniszterelnök, hogy miért érdemes a miskolci Háborúellenes Gyűlést akár a helyszínen, akár a különböző élő közvetítéseken keresztül követni.

Szerintem sok jó ember lesz. Olyanok, akik hisznek a szeretet és az összefogás erejében, és ilyen közösségben, ilyen emberekkel együtt lenni mindig jó

- magyarázta a kormányfő.

 

