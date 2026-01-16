Orbán Viktor négy szóval reagált arra, miért érdemes a legújabb Háborúellenes Gyűlést figyelni
Különleges videóval jelentkezett a miniszterelnök.
A tavalyi évben hatalmas sikere volt a Háborúellenes Gyűléseknek. Az eseménysorozat pedig idén is folytatódik, már rögtön szombaton, a helyszín ezúttal Miskolc lesz.
Orbán Viktor nemrégiben egy videóval jelentkezett a tavaly indított hírcsatornáján. A felvételen arra a kérdésre válaszolt a miniszterelnök, hogy miért érdemes a miskolci Háborúellenes Gyűlést akár a helyszínen, akár a különböző élő közvetítéseken keresztül követni.
Szerintem sok jó ember lesz. Olyanok, akik hisznek a szeretet és az összefogás erejében, és ilyen közösségben, ilyen emberekkel együtt lenni mindig jó
- magyarázta a kormányfő.
