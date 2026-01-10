Orbán Viktor: Hiába tél és hóakadály, itt az idő, irány a kongresszus!
Ezt üzente Orbán Viktor.
Egy gyors üzenettel jelentkezett a hírcsatornáján Orbán Viktor, a mai Fidesz-kongresszus előtt. A miniszterelnök már út közben tett közzé egy videót.
Ezt üzente Orbán Viktor
Hiába tél és hóakadály, itt az idő, irány a kongresszus, kövessetek bennünket!
- mondta el a kormányfő.
13:00 órakor kezdünk! Kövessetek élőben itt, a Facebookon!
- írta korábban a Facebook-oldalán Orbán Viktor.
