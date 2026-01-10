RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Hiába tél és hóakadály, itt az idő, irány a kongresszus!

Ezt üzente Orbán Viktor.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.10. 13:03
Módosítva: 2026.01.10. 13:05
Fidesz-kongresszus Orbán Viktor üzenet

Egy gyors üzenettel jelentkezett a hírcsatornáján Orbán Viktor, a mai Fidesz-kongresszus előtt. A miniszterelnök már út közben tett közzé egy videót.

ORBÁN Viktor
Egy gyors üzenettel jelentkezett a Fidesz-kongresszus előtt Orbán Viktor / Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Ezt üzente Orbán Viktor

Hiába tél és hóakadály, itt az idő, irány a kongresszus, kövessetek bennünket!

- mondta el a kormányfő.

13:00 órakor kezdünk! Kövessetek élőben itt, a Facebookon!

- írta korábban a Facebook-oldalán Orbán Viktor.


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu