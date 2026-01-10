Egy gyors üzenettel jelentkezett a hírcsatornáján Orbán Viktor, a mai Fidesz-kongresszus előtt. A miniszterelnök már út közben tett közzé egy videót.

Egy gyors üzenettel jelentkezett a Fidesz-kongresszus előtt Orbán Viktor / Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Ezt üzente Orbán Viktor

Hiába tél és hóakadály, itt az idő, irány a kongresszus, kövessetek bennünket!

- mondta el a kormányfő.

13:00 órakor kezdünk! Kövessetek élőben itt, a Facebookon!

- írta korábban a Facebook-oldalán Orbán Viktor.



