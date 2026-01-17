- Ezt mondta el Muri Enikő Magyar Péterről: „Elképzelhetetlennek tartom, hogy jön egy Magyar-kormány"
Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlésről: Körbevesznek jó barátok
Ismét hatalmas volt a tömeg a Háborúellenes Gyűlésen.
Immár hatodik alkalommal került megrendezésre a Digitális Polgári Körök (DPK) Háborúellenes Gyűlése, ezúttal Miskolcon. Az eseményen ismét hatalmas volt a tömeg, amelyben közéleti személyiségek és sztárok is felbukkantak, és ahol, akárcsak korábban, most is beszédet mondott Orbán Viktor.
Körbevesznek jó barátok
- írta később a közösségi oldalán a miniszterelnök, az Edda: A kör közepén állok című slágerére utalva, amelyet a gyűlés kezdetén maga Pataky Attila adott elő, Miskolc város szülötte.
Mutatjuk Orbán Viktor fotóját!
