RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlésről: Körbevesznek jó barátok

Ismét hatalmas volt a tömeg a Háborúellenes Gyűlésen.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.17. 13:53
tömeg Háborúellenes Gyűlés orbán viktor beszéd

Immár hatodik alkalommal került megrendezésre a Digitális Polgári Körök (DPK) Háborúellenes Gyűlése, ezúttal Miskolcon. Az eseményen ismét hatalmas volt a tömeg, amelyben közéleti személyiségek és sztárok is felbukkantak, és ahol, akárcsak korábban, most is beszédet mondott Orbán Viktor.

2026.01.17. Miskolc Háborúellenes Gyűlés
Hatalmas tömeg hallgatta a Háborúellenes Gyűlésen Orbán Viktor beszédét / Fotó: metropol

Körbevesznek jó barátok

- írta később a közösségi oldalán a miniszterelnök, az Edda: A kör közepén állok című slágerére utalva, amelyet a gyűlés kezdetén maga Pataky Attila adott elő, Miskolc város szülötte.

Mutatjuk Orbán Viktor fotóját!

Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei

 

Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu