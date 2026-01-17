Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlésről: Körbevesznek jó barátok

Immár hatodik alkalommal került megrendezésre a Digitális Polgári Körök (DPK) Háborúellenes Gyűlése, ezúttal Miskolcon. Az eseményen ismét hatalmas volt a tömeg, amelyben közéleti személyiségek és sztárok is felbukkantak, és ahol, akárcsak korábban, most is beszédet mondott Orbán Viktor.

Hatalmas tömeg hallgatta a Háborúellenes Gyűlésen Orbán Viktor beszédét / Fotó: metropol

Körbevesznek jó barátok

- írta később a közösségi oldalán a miniszterelnök, az Edda: A kör közepén állok című slágerére utalva, amelyet a gyűlés kezdetén maga Pataky Attila adott elő, Miskolc város szülötte.

Mutatjuk Orbán Viktor fotóját!