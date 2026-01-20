Szijjártó Péter: a Tisza Párt elvágná az olcsó orosz energiahordozókat Magyarországtól

Kapitány István, a Tisza Párt új gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője brüsszeli utasításra elvágná az olcsó orosz kőolajat és földgázt Magyarországtól - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedd reggel Budapesten a tárca tájékoztatása szerint.

Szijjártó PéterFotó: MW / -

Szijjártó Péter megszólalt kedd reggel

A tárcavezető arról számolt be Kapitány István friss nyilatkozatára reagálva, hogy 48 óra sem kellett ahhoz, hogy kiderüljön, miért is delegálták őt "Brüsszel magyarországi pártjába, a Tisza Pártba".

"Jól láthatóan ez a Brüsszelből kiszabott feladat jut az alelnök úrra, hogy vágja el az olcsó orosz kőolajat és földgázt Magyarországtól. Mindannyian tudjuk, hogy egy ilyen döntés tragikus következményekkel járna Magyarország, a magyar családok és a magyar gazdaság szempontjából" - húzta alá.

"Hogyha Magyarországot elvágnák az orosz energiahordozóktól, akkor a rezsiköltségek a magyar családok számára nagyjából a háromszorosára nőnének, és a magyar gazdaság számára is ez egy mélyütéssel érne fel, hiszen az energiaárak emelkedésével veszélybe kerülne a gyárak működése és munkahelyek tízezrei kerülnének szintén veszélybe" - folytatta.

"Magyarország Oroszországtól olcsó kőolajat és földgázt tud beszerezni, ezzel fenn tudjuk tartani a rezsicsökkentés eredményeit, fenn tudjuk tartani azt a helyzetet, hogy a magyar családok fizetik a legalacsonyabb rezsiszámlákat Európában" - fűzte hozzá. Szijjártó Péter kifejtette, hogy Kapitány István "természetesen tudományosan fogalmaz, diverzifikációról beszél, ami azt jelenti, hogy több forrásból kell vásárolni az energiahordozókat", és a magyar kormány tett is komoly erőfeszítéseket ennek érdekében, többek között a Shell-lel is hosszú távú gázvásárlási megállapodást írtak alá, amikor még ő volt a vállalat globális alelnöke.

"De ha Magyarország nem vásárolhat kőolajat és földgázt a jövőben Oroszországtól, akkor az brutális áremelkedést fog jelenteni a családok és a vállalatok számára is. A családok megélhetése és a gyárak működése, ezáltal munkahelyek kerülnének veszélybe, hogyha Kapitány alelnök úr véghezvinné a Brüsszelből kapott feladatot és elvágná az olcsó orosz kőolajat és földgázt Magyarországtól" - figyelmeztetett.