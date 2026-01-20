RETRO RÁDIÓ

Szijjártó Péter: a Tisza Párt elvágná az olcsó orosz energiahordozókat Magyarországtól

A Tisza párt tönkretenné az olcsó magyar rezsit. Szijjártó Péter megszólalt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.20. 07:10
magyarország oroszország tisza párt brüsszel szijjártó péter

Kapitány István, a Tisza Párt új gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője brüsszeli utasításra elvágná az olcsó orosz kőolajat és földgázt Magyarországtól - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedd reggel Budapesten a tárca tájékoztatása szerint.

Szijjártó Péter 2026_01_10 Budapest
Szijjártó PéterFotó: MW / -

Szijjártó Péter megszólalt kedd reggel

A tárcavezető arról számolt be Kapitány István friss nyilatkozatára reagálva, hogy 48 óra sem kellett ahhoz, hogy kiderüljön, miért is delegálták őt "Brüsszel magyarországi pártjába, a Tisza Pártba".

"Jól láthatóan ez a Brüsszelből kiszabott feladat jut az alelnök úrra, hogy vágja el az olcsó orosz kőolajat és földgázt Magyarországtól. Mindannyian tudjuk, hogy egy ilyen döntés tragikus következményekkel járna Magyarország, a magyar családok és a magyar gazdaság szempontjából" - húzta alá.

"Hogyha Magyarországot elvágnák az orosz energiahordozóktól, akkor a rezsiköltségek a magyar családok számára nagyjából a háromszorosára nőnének, és a magyar gazdaság számára is ez egy mélyütéssel érne fel, hiszen az energiaárak emelkedésével veszélybe kerülne a gyárak működése és munkahelyek tízezrei kerülnének szintén veszélybe" - folytatta.

"Magyarország Oroszországtól olcsó kőolajat és földgázt tud beszerezni, ezzel fenn tudjuk tartani a rezsicsökkentés eredményeit, fenn tudjuk tartani azt a helyzetet, hogy a magyar családok fizetik a legalacsonyabb rezsiszámlákat Európában" - fűzte hozzá. Szijjártó Péter kifejtette, hogy Kapitány István "természetesen tudományosan fogalmaz, diverzifikációról beszél, ami azt jelenti, hogy több forrásból kell vásárolni az energiahordozókat", és a magyar kormány tett is komoly erőfeszítéseket ennek érdekében, többek között a Shell-lel is hosszú távú gázvásárlási megállapodást írtak alá, amikor még ő volt a vállalat globális alelnöke.

"De ha Magyarország nem vásárolhat kőolajat és földgázt a jövőben Oroszországtól, akkor az brutális áremelkedést fog jelenteni a családok és a vállalatok számára is. A családok megélhetése és a gyárak működése, ezáltal munkahelyek kerülnének veszélybe, hogyha Kapitány alelnök úr véghezvinné a Brüsszelből kapott feladatot és elvágná az olcsó orosz kőolajat és földgázt Magyarországtól" - figyelmeztetett.

"Jobb lenne ezt nem kipróbálni. Mondjunk nemet a rezsiáremelkedésre, mondjunk nemet a rezsiszámlák háromszoros növekedésére, és mondjunk igent a rezsicsökkentés eredményeinek megvédésére" - tette hozzá.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
