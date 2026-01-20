RETRO RÁDIÓ

Teljes szégyen: Magyar Pétert kiosztották a gazdák - videó

Az igazukért küzdő és tüntető gazdák indulatát felkorbácsolta Magyar Péter jelenléte. A Tisza Párt elnöke nem teszi zsebre, amit ott kapott.

Strasbourgban több uniós ország gazdái is tüntetnek, miután Ursula von der Leyen egy számukra nagyon előnytelen, az úgynevezett EU-Mercosur-megállapodást aláírta a minap. Az Európai Parlamentnek otthont adó Strasbourgban szép számmal képviseltették magukat a magyar gazdák is, akiket rendesen kihozott a sodrából, amikor meglátták Magyar Pétert.

Magyar Péter nem tudott felelni a gazdák által feltett kérdésre. A Tisza Párt elnöke csúnyán megszégyenült / Forrás: Facebook

Elsőként Deák Dániel tette közzé a közösségi oldalán azt a felvételt, amin az látható, hogy a Tisza Párt elnökét milyen unszimpátiával fogadták a magyar gazdák. Több témában is számon kérték, de a láthatóan idegesen viselkedő Magyar Péter csak habogott, és menekült a válaszadás helyett. 

Úgy látszik, hogy a Tisza Párt vezetője csak akkor tud hangosodni, ha nőkkel vagy a sajátjaival találja szembe magát.

Mikor álltál ki a gazdák mellett? 

– tette fel a kérdést a videóban az egyik tüntető Magyar Péternek.

Soha nem láttunk még itt

– tette hozzá, majd egy másik tüntető azt kérdezi a Tisza Párt vezetőjétől, hogy hol volt Brüsszelben, majd azt mondja:

Ezek a gazdák Von der Leyen ellen tüntetnek, te pedig kiállsz mellettük. Köszönjük szépen ezt a segítséget.

Magyar Pétert rendesen helyretették a gazdák, az erről készült felvételt itt nézheted meg:


 

