RETRO RÁDIÓ

Dömötör Csaba keményen kiosztotta Magyar Pétert

Dömötör Csaba nem kertelt, nyilvánosság elé tárta az igazságot.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.20. 09:12
orbán viktor szijjártó péter magyar péter dömötör csaba

Mint arról korábban a Metropol is beszámolt, Szijjártó Péter kedden hajnalban bejelentkezett a közösségi oldalán, hogy kifejtse a véleményét arról, hogy a Tisza párt új gazdaságpolitikusa az első munkanapján közölte: levágná Magyarországot az olcsó orosz energiáról. Erről Orbán Viktor is kifejtette a véleményét. 

DÖMÖTÖR Csaba
Dömötör Csaba / Fotó: Bús Csaba - MTI

Dömötör Csaba ezt mondta

Mindezek után Magyar Péter még képes volt azt állítani, hogy a magyar kormány nem tudja megvédeni a magyar gazdákat. Dömötör Csaba ezt nem hagyhatta szó nélkül, alaposan helyretette a Tisza Párt vezérét. 

Napi plafon-leszakadás: Azt mondja Magyar Péter, hogy a kormány nem tudta megvédeni a gazdákat a Mercosur-megállapodástól.  Ez olyan, mintha azt mondaná, hogy nem tudtuk megvédeni Varga Juditot a férje lehallgatásától. A Mercosur-megállapodást ugyanis a saját brüsszeli pártja hozta össze. Az EPP tapsikol neki, és ők fogadkoznak, hogy meg is fogják szavazni.  A magyar kormány ezzel szemben vétózott.  Nincs annyi ezernyi szögből elkészített pózolós fotó, ami el tudná fedni a hazugságot.

- fogalmazott Facebook-oldalán Dömötör Csaba. 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu