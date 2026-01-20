Dömötör Csaba keményen kiosztotta Magyar Pétert
Dömötör Csaba nem kertelt, nyilvánosság elé tárta az igazságot.
Mint arról korábban a Metropol is beszámolt, Szijjártó Péter kedden hajnalban bejelentkezett a közösségi oldalán, hogy kifejtse a véleményét arról, hogy a Tisza párt új gazdaságpolitikusa az első munkanapján közölte: levágná Magyarországot az olcsó orosz energiáról. Erről Orbán Viktor is kifejtette a véleményét.
Dömötör Csaba ezt mondta
Mindezek után Magyar Péter még képes volt azt állítani, hogy a magyar kormány nem tudja megvédeni a magyar gazdákat. Dömötör Csaba ezt nem hagyhatta szó nélkül, alaposan helyretette a Tisza Párt vezérét.
Napi plafon-leszakadás: Azt mondja Magyar Péter, hogy a kormány nem tudta megvédeni a gazdákat a Mercosur-megállapodástól. Ez olyan, mintha azt mondaná, hogy nem tudtuk megvédeni Varga Juditot a férje lehallgatásától. A Mercosur-megállapodást ugyanis a saját brüsszeli pártja hozta össze. Az EPP tapsikol neki, és ők fogadkoznak, hogy meg is fogják szavazni. A magyar kormány ezzel szemben vétózott. Nincs annyi ezernyi szögből elkészített pózolós fotó, ami el tudná fedni a hazugságot.
- fogalmazott Facebook-oldalán Dömötör Csaba.
