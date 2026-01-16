Lemaradtál a Orbán Viktor reggeli rádióinterjújáról? A miniszterelnök elárulta, mi volt a legfontosabb téma
A beszélgetésből ezt a témát emelte ki a miniszterelnök.
Mint arról beszámoltunk, Orbán Viktor idén először adott interjút a Kossuth Rádióban. A beszélgetés során pedig ezúttal is fontos témák kerültek elő.
A miniszterelnök most az interjú kapcsán egy videóval jelentkezett a közösségi oldalán, amiben elárulta, hogy mi volt a legfontosabb téma. Orbán Viktor szerint érdemes visszahallgatni, aki esetleg hajnalban lemaradt volna.
Ez volt a heti rádióban - aki hajnalban lemaradt, érdemes visszahallgatni
- fűzte a videóhoz a kormányfő, amelyet alább tudsz megtekinteni:
