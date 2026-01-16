RETRO RÁDIÓ

Lemaradtál a Orbán Viktor reggeli rádióinterjújáról? A miniszterelnök elárulta, mi volt a legfontosabb téma

A beszélgetésből ezt a témát emelte ki a miniszterelnök.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.16. 10:13
rádióinterjú Orbán Viktor beszélgetés

Mint arról beszámoltunk, Orbán Viktor idén először adott interjút a Kossuth Rádióban. A beszélgetés során pedig ezúttal is fontos témák kerültek elő.

Orbán Viktor a Kossuth Rádióban Fotó: MTI

A miniszterelnök most az interjú kapcsán egy videóval jelentkezett a közösségi oldalán, amiben elárulta, hogy mi volt a legfontosabb téma. Orbán Viktor szerint érdemes visszahallgatni, aki esetleg hajnalban lemaradt volna.

Ez volt a heti rádióban - aki hajnalban lemaradt, érdemes visszahallgatni

- fűzte a videóhoz a kormányfő, amelyet alább tudsz megtekinteni:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
