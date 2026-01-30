Orbán Viktor a nemzeti petícióról: Töltsük ki minél többen, és üzenjük meg Brüsszelnek: mi nem fizetünk!

Mint az ismert, a kormány nemzeti petíciót indított, amiben a magyar emberek dönthetnek Brüsszel követeléseiről. A kérdőívek kézbesítése a minap elindult.

Orbán Viktor Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

Orbán Viktor: Töltsük ki minél többen, és üzenjük meg Brüsszelnek: mi nem fizetünk!

A nemzeti petíció kapcsán a miniszterelnök egy újabb bejegyzéssel jelentkezett. Ebben Orbán Viktor arra bíztatott mindenkit, hogy töltse ki a kérdőívet.

Ha Ön szerint is hülye ötlet: - egy háborúban elégetni a magyar családok adóforintjait; - 10 évig finanszírozni egy másik országot; - négyszeres rezsiárat fizetni, hogy ne orosz gázt égessünk a kazánban; akkor a Nemzeti Petíció Önnek szól. Töltsük ki minél többen, és üzenjük meg Brüsszelnek: mi nem fizetünk!

- olvasható Orbán Viktor Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.