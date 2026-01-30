RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor a nemzeti petícióról: Töltsük ki minél többen, és üzenjük meg Brüsszelnek: mi nem fizetünk!

Erre buzdít mindenkit a kormányfő a közösségi oldalán.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.30. 07:22
nemzeti petíció Orbán Viktor kérdőív

Mint az ismert, a kormány nemzeti petíciót indított, amiben a magyar emberek dönthetnek Brüsszel követeléseiről. A kérdőívek kézbesítése a minap elindult.

Orbán Viktor Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

Orbán Viktor: Töltsük ki minél többen, és üzenjük meg Brüsszelnek: mi nem fizetünk!

A nemzeti petíció kapcsán a miniszterelnök egy újabb bejegyzéssel jelentkezett. Ebben Orbán Viktor arra bíztatott mindenkit, hogy töltse ki a kérdőívet.

Ha Ön szerint is hülye ötlet:

- egy háborúban elégetni a magyar családok adóforintjait;

- 10 évig finanszírozni egy másik országot;

- négyszeres rezsiárat fizetni, hogy ne orosz gázt égessünk a kazánban;

akkor a Nemzeti Petíció Önnek szól. 

Töltsük ki minél többen, és üzenjük meg Brüsszelnek: mi nem fizetünk!

- olvasható Orbán Viktor Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu