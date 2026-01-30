Orbán Viktor a nemzeti petícióról: Töltsük ki minél többen, és üzenjük meg Brüsszelnek: mi nem fizetünk!
Erre buzdít mindenkit a kormányfő a közösségi oldalán.
Mint az ismert, a kormány nemzeti petíciót indított, amiben a magyar emberek dönthetnek Brüsszel követeléseiről. A kérdőívek kézbesítése a minap elindult.
Orbán Viktor: Töltsük ki minél többen, és üzenjük meg Brüsszelnek: mi nem fizetünk!
A nemzeti petíció kapcsán a miniszterelnök egy újabb bejegyzéssel jelentkezett. Ebben Orbán Viktor arra bíztatott mindenkit, hogy töltse ki a kérdőívet.
Ha Ön szerint is hülye ötlet:
- egy háborúban elégetni a magyar családok adóforintjait;
- 10 évig finanszírozni egy másik országot;
- négyszeres rezsiárat fizetni, hogy ne orosz gázt égessünk a kazánban;
akkor a Nemzeti Petíció Önnek szól.
Töltsük ki minél többen, és üzenjük meg Brüsszelnek: mi nem fizetünk!
- olvasható Orbán Viktor Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.
