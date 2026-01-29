Orbán Viktor: A magyaroknak lehetőségük van üzenni Brüsszelnek
Személyesen adta át az első nemzeti petíciót Orbán Viktor.
Elindult a nemzeti petíció postázása. „Az elsőt én kézbesítettem a címzettnek. A magyaroknak lehetőségük van üzenni Brüsszelnek: mi nem fizetünk!” - írja Orbán Viktor.
