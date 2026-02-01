Az ember csak pislog annak hallatán, amit az ukrán elnök mond Orbán Viktor kapcsán. Magyarország miniszterelnöke nyílt levélben, illetve a hétvégi hatvani Háborúellenes Gyűlésen is reagált Volodimir Zelenszkij szavaira.

Orbán Viktor: mi nem fogjuk finanszírozni Ukrajnát (Fotó: Facebook/Orbán Viktor)

Hiába a sértegetés, az álláspontunk változatlan: mi nem fogjuk finanszírozni Ukrajnát!

– írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán. A mellékelt videóban pedig ott a válasz, amit nem csak a miniszterelnök, de mi is adhatunk az ukrán elnöknek.