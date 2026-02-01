RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: hiába a sértegetés

Megdöbbentőek az ukrán elnök szavai.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.01. 13:47
Orbán Viktor Volodimir Zelenszkij sértegetés

Az ember csak pislog annak hallatán, amit az ukrán elnök mond Orbán Viktor kapcsán. Magyarország miniszterelnöke nyílt levélben, illetve a hétvégi hatvani Háborúellenes Gyűlésen is reagált Volodimir Zelenszkij szavaira.

Orbán Viktor
Orbán Viktor: mi nem fogjuk finanszírozni Ukrajnát (Fotó: Facebook/Orbán Viktor)

Hiába a sértegetés, az álláspontunk változatlan: mi nem fogjuk finanszírozni Ukrajnát!

 – írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán. A mellékelt videóban pedig ott a válasz, amit nem csak a miniszterelnök, de mi is adhatunk az ukrán elnöknek.

 

