Orbán Viktor: hiába a sértegetés
Megdöbbentőek az ukrán elnök szavai.
Az ember csak pislog annak hallatán, amit az ukrán elnök mond Orbán Viktor kapcsán. Magyarország miniszterelnöke nyílt levélben, illetve a hétvégi hatvani Háborúellenes Gyűlésen is reagált Volodimir Zelenszkij szavaira.
Hiába a sértegetés, az álláspontunk változatlan: mi nem fogjuk finanszírozni Ukrajnát!
– írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán. A mellékelt videóban pedig ott a válasz, amit nem csak a miniszterelnök, de mi is adhatunk az ukrán elnöknek.
