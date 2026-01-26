„Válasz a Magyarországot és a kormányt ért ukrán fenyegetésekre.” - írja Orbán Viktor a közösségi médiában megosztott videójához, reagálva a múlt héten ukrán vezetők, sőt, maga Volodimir Zelenszkij elnök által is megfogalmazott durván sértő és fenyegető üzenetekre.

Reagált Orbán Viktor a durva sértésekre és fenyegetésekre. Fotó: Pier Marco Tacca / Getty mages

Nem engedhetjük, hogy bárki veszélybe sodorja Magyarország szuverenitását, vagy a magyar választások tisztaságát. Ezért a mai napon arra utasítottam Szijjártó Péter külügyminisztert, hogy kéresse be Ukrajna magyarországi nagykövetét a külügyminisztériumba.

- írja a kormányfő.

Orbán Viktor videóját itt tudod megtekinteni: