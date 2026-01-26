Orbán Viktor: A rezsicsökkentést és a rezsistopot meg kell védenünk

A brüsszeli eljárás egy nyilvánvaló szankció, amelynek elfogadása csak egyhangúsággal történhetett volna meg. Magyarország ezért az Európai Bíróságon támadja meg a ma elfogadott rendeletet. A rezsicsökkentést és a rezsistopot meg kell védenünk. Ebben nincs kompromisszum!