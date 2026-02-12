RETRO RÁDIÓ

Orbán Zelenszkijnek: Tisztelt Elnök úr! Rossz úton jár!

Magyarország miniszterelnöke az X közösségi oldalán írt azt ukrán elnöknek.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.12. 17:07
Orbán Viktor Ukrajna Volodimir Zelenszkij Európai Unió

Orbán Viktor diplomatikusan, ugyanakkor félreérthetetlenül fogalmazott Zelenszkijnek írt soraiban, kitérve rá, hogy az EU-csatlakozás egy érdemalapú folyamat. 

Orbán Viktor
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

„Tisztelt Elnök Úr! Rossz úton jár. Az EU-csatlakozás érdemeken alapuló folyamat. A feltételeket a tagállamok szabják meg, nem a tagjelölt országok.” – olvashatók Orbán Viktor sorai. A kormányfő arra válaszolt, hogy Volodimir Zelenszkij szándékai szerint Ukrajna legkésőbb 2027-re technikailag készen akar állni az uniós csatlakozásra. Az ukrán elnök konkrét határidőt sürget, mert úgy véli, anélkül Moszkva – akár európai szereplőkön keresztül – megpróbálhatja akadályozni a folyamatot. Példaként említette, hogy korábban a tagjelölti státus és az egyes csatlakozási fejezetek megnyitása körül is komoly viták voltak.

Mint fogalmazott, az Európai Uniós tagság Kijev számára biztonsági garanciát jelent, ezért ragaszkodik ahhoz, hogy a háború lezárását célzó tervben konkrét időpont szerepeljen.

Ahogy azt a Magyar Nemzet írja: a Politico által nyilvánosságra hozott „Zelenszkij-terv” öt pontja rámutatja: Brüsszel kész lenne félretenni az uniós alapszerződéseket, megkerülni a tagállami vétót, sőt magyarországi kormányváltást is előidézni azért, hogy Ukrajnát már 2027-ben az Európai Unióba erőltesse. Orbán Viktor mindezt évekkel ezelőtt előre jelezte, miközben Magyar Péter mindent tagadott.

 

