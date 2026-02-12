Kormányinfó: Ukrajna fenyeget, Zelenszkij tervére mindenki válaszolhat a Nemzeti Petícióval

A szerdai kormányülést követően csütörtök délelőtt Kormányinfót tartott Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő tartja.

A szerdai kormányülésen meghozott döntésekről számol be Vitályos Eszter kormányszóvivő és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter

Gulyás Gergely közölte a kormány a szerdai ülésén értékelte az Ukrajnából érkező hazánkat ért fenyegetéseket. A Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, hogy új szakaszba léptek a fenyegetések, már katonai és fegyveres fenyegetések is érkeznek a háborúban álló Kijev részéről.

Egy Zelenszkij által kitüntetett ukrán katonai vezető Magyarország lerohanásával fenyeget.

A miniszter arról is felhívta a figyelmet, hogy a brüsszeli Politico a Zelenszkij és az Európai Bizottság közös tervéről írt. Gulyás Gergely szerint a terv azt mutatja, Brüsszel és Kijev is be akar avatkozni a magyar választásokba, a Tisza Pártot akarja hatalomra juttatni, hogy Ukrajna mihamarabb az EU tagja legyen.

A magyar kormány azonban továbbra is a béke oldalán áll.

Gulyás Gergely kiemelte, hogy a válasz lehetősége mindenki számára ott van a postaládában. A Nemzeti Petíció segítségével ugyanis nemet mondhatunk Zelenszkij és az Európai Bizottság tervére is. Úgy látja, hogy az emberek érzik a téma súlyát, mivel eddig rengetegen küldték vissza a kérdőíveket.

A kormány szerdán döntött az árréscsökkentés fenntartásáról is, ami hozzájárul az alacsony inflációs adatokhoz.

A Kormányinfón elhangzott: a januári rezsistopról mindenki kap majd értesítést. A lényeg: aki nem gázra vagy távhőre kéri a kedvezmény, hanem a villanyszámlában érvényesítené a 20 százalékos kedvezményt, annak a tájékoztatás szerint kell majd eljárnia.

A kormány meghallgatta Lázár János építési és közlekedési miniszter kátyúhelyzettel kapcsolatos jelentését.

A magyar állam 31 ezer kilométernyi út kezelője, ezen felül 182 ezer kilométer út az önkormányzatok kezelése alatt áll, ezért a kátyúhelyzet javításában az önkormányzatoknak is fontos szerep jut. A kormány arra kéri a településeket, hogy a korábbiaknál több kátyú felszámolásában vegyenek részt.

Az építési és közlekedési minisztérium kátyúzási tervet állított össze a 2026 január elseje és április elseje közötti időszakra vonatkozóan. 4500 útszakaszon keletkeztek kátyúk, ezeket hét csoportba sorolják. Elhangzott: a legveszélyesebb kátyúkat egy napon belül kijavítják.

Kátyúzásra 8,2 milliárd forintos keret áll rendelkezésre, a munkálatokat soron kívül végzik el a karbantartók

– jelentette ki a miniszter, hozzátéve: januárban 750 tonna hidegaszfaltot használtak fel a kézi kátyúzáshoz. A munkát mintegy 1000 ember végzi hétköznaponként, de hétvégén is zajlik a munka, akkor mintegy 500-an dolgoznak.

Vitályos Eszter kormányszóvivő elmondta, február 12-én kezdődik meg a 13., illetve a 14. havi nyugdíj első részletének utalása a nyugdíjszerű ellátásra jogosultak bankszámláira.

A szóvivő kijelentette, számos, nemzetgazdasági szempontból jelentős döntés történt az elmúlt időszakban. Többek között bővült egy orvostechnikai eszközöket gyártó üzem, több infrastrukturális beruházás is elkészült, illetve számos közintézmény, valamint azok gépparkja újult meg.

