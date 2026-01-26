3,3 millió családtól vállalja át az állam az extra rezsiköltséget
Friss információk a januári rezsistoppról.
Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter a legutóbbi kormányinfón arról beszélt, hogy a januári rezsistop részletszabályoszása kidolgozására munkacsoport alakult. A Lantos Csaba vezette munkacsoport hétfőn ülésezett is, az energiaügyi miniszter néhány részletet el is árult - írja a Ripost.
Mindenki számára fair megoldást keres a rezsistop munkacsoport
- mondta az energiaügyi miniszter, majd közölte, hogy egy elvet próbálnak meg érvényesíteni: mindenki, aki földgázt vagy távhőt használ a fűtéshez, hasonló mértékben élvezze az egyszeri kedvezményt.
A miniszter elmondta, még nem ért véget a január, így pontos számuk nincs arról, mennyivel növekedett a gáz-, az áram- és a távhőfogyasztás.
A becslések szerint földgáznál mintegy 30 százalékkal, az áramnál ennél jóval kisebb, míg a távhőnél pedig körülbelül "hasonló az arány"
- közölte, megjegyezve, földgáz esetében ha a mostani időjárás folytatódik, akkor ez az arány vélhetően kevesebb lesz.
Lantos Csaba a többletfogyasztásra vonatkozó kérdésre azt válaszolta: a jelleggörbe szerint - amit az elmúlt 5 év átlagos hőmérséklete alapján számolnak - januárra esik az éves fogyasztásnak átlagosan a 19 százaléka. Hozzátette: ennek a 19 százaléknak a növekményéről beszélnek, ezt kell "visszakompenzálni".
A magyar kormány korábban közölte, hogy a gázzal, árammal, távhővel fűtőkre egyaránt vonatkozik a rezsiköltség kormányzati átvállalása, a rászorulóknak pedig a tűzifa gyakorlatilag korlátlanul rendelkezésre áll, amíg a hideg idő kitart. Az intézkedés 3,3 millió családot érint a számítások szerint.
