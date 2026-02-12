RETRO RÁDIÓ

Komolyan kell venni az Ukrajnából érkező fenyegetéseket? Íme Orbán Viktor válasza

Több fenyegetés is érkezett. Megszólalt Magyarország miniszterelnöke.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.12. 10:37
Módosítva: 2026.02.12. 10:38
Ukrajna Orbán Viktor fenyegetés

Az ukrán elnök, az ukrán külügyminiszter után most az ukrán hadsereg egyik vezetője fenyegette meg lényegében katonai invázióval hazánkat. Hol és hogyan kell kezelni ezeket az üzeneteket, kell-e rá válaszolni, és ha igen, akkor mit? – kapta meg a kérdés Magyarország miniszterelnöke. Mutatjuk Orbán Viktor válaszát.

2025. 02. 07. DÁP, HEGY, háborúellenes gyűlés, szombathely Orbán Viktor
Orbán Viktor (Fotó: MW)

Komolyan kel őket venni, kell rá válaszolni és ki kel őket védeni

– fogalmazott friss videójában a kormányfő, aki a következőket írta a Facebook-oldalán:

Az ukrán hadsereg vezetője megfenyegette Magyarországot. Ezért mondjuk, hogy nem érdekünk az ukrán hadsereg erősítése a szomszédunkban. Se pénz, se fegyver!

Nézd meg a miniszterelnök videóját!


 

 

