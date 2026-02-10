RETRO RÁDIÓ

Mutatjuk a mestertervet: így szuszakolnák be Ukrajnát jövőre az EU-ba

Vagy bábkormány vagy elveszik Magyarország vétójogát. A lényeg, hogy Ukrajna mihamarabb uniós tag legyen!

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.10. 15:53
Módosítva: 2026.02.10. 16:38
uniós tagság európai unió ukrajna brüsszel magyar péter

A brüsszeli Politico tette közzé azt az öt pontból álló tervet, amelynek célja, hogy bármi áron az Európai Unió tagja legyen Ukrajna. A Zelenszkij érdekeit kiszolgáló mesterterv lényegi pontja, hogy a szuverén nemzeti magyar kormányt félretolják az útból, és helyette egy olyan bábkormány jöjjön létre Magyar Péter vezetésével, amely mindenre igent mond, így az ukrán csatlakozásra is. 

Brüsszelnek sokkal fontosabb Ukrajna, mint bármelyik jelenlegi uniós tagállam Fotó: AFP/AFP

Összefoglaltuk a tervet, röviden és érthetően ezeket tartalmazza:

  1. A terv első pontja, hogy Ukrajna már a háború alatt letárgyalja a csatlakozást, hogy 2027-re készen álljon az uniós tagságra.
  2. A terv második pontja, hogy Ukrajna már a csatlakozáshoz szükséges reformok tényleges végrehajtása előtt belép az unióba 2027-ben.
  3. A terv harmadik pontja, hogy Magyarországon megbukik a nemzeti kormány, és a Tisza Párt adja áldását erre a tervre.
  4. A negyedik pont, hogy sikerül rávenni Trumpot, hogy támogassa Ukrajna uniós tagságát.
  5. Az ötödik pont, hogy eltörlik a tagállami vétót.

A terv konkrét pontjaiból is egyértelműen kiderül, hogy Kijev gyorsított felvételének legnagyobb akadálya továbbra is a magyar kormány vétója, ezért Brüsszel a magyarországi kormányváltásra apellál, vagy adott esetben elvennék Magyarország vétójogát.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu