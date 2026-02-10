Mutatjuk a mestertervet: így szuszakolnák be Ukrajnát jövőre az EU-ba

A brüsszeli Politico tette közzé azt az öt pontból álló tervet, amelynek célja, hogy bármi áron az Európai Unió tagja legyen Ukrajna. A Zelenszkij érdekeit kiszolgáló mesterterv lényegi pontja, hogy a szuverén nemzeti magyar kormányt félretolják az útból, és helyette egy olyan bábkormány jöjjön létre Magyar Péter vezetésével, amely mindenre igent mond, így az ukrán csatlakozásra is.

Brüsszelnek sokkal fontosabb Ukrajna, mint bármelyik jelenlegi uniós tagállam Fotó: AFP/AFP

Összefoglaltuk a tervet, röviden és érthetően ezeket tartalmazza:

A terv első pontja, hogy Ukrajna már a háború alatt letárgyalja a csatlakozást, hogy 2027-re készen álljon az uniós tagságra. A terv második pontja, hogy Ukrajna már a csatlakozáshoz szükséges reformok tényleges végrehajtása előtt belép az unióba 2027-ben. A terv harmadik pontja, hogy Magyarországon megbukik a nemzeti kormány, és a Tisza Párt adja áldását erre a tervre. A negyedik pont, hogy sikerül rávenni Trumpot, hogy támogassa Ukrajna uniós tagságát. Az ötödik pont, hogy eltörlik a tagállami vétót.