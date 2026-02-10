Mutatjuk a mestertervet: így szuszakolnák be Ukrajnát jövőre az EU-ba
Vagy bábkormány vagy elveszik Magyarország vétójogát. A lényeg, hogy Ukrajna mihamarabb uniós tag legyen!
A brüsszeli Politico tette közzé azt az öt pontból álló tervet, amelynek célja, hogy bármi áron az Európai Unió tagja legyen Ukrajna. A Zelenszkij érdekeit kiszolgáló mesterterv lényegi pontja, hogy a szuverén nemzeti magyar kormányt félretolják az útból, és helyette egy olyan bábkormány jöjjön létre Magyar Péter vezetésével, amely mindenre igent mond, így az ukrán csatlakozásra is.
Összefoglaltuk a tervet, röviden és érthetően ezeket tartalmazza:
- A terv első pontja, hogy Ukrajna már a háború alatt letárgyalja a csatlakozást, hogy 2027-re készen álljon az uniós tagságra.
- A terv második pontja, hogy Ukrajna már a csatlakozáshoz szükséges reformok tényleges végrehajtása előtt belép az unióba 2027-ben.
- A terv harmadik pontja, hogy Magyarországon megbukik a nemzeti kormány, és a Tisza Párt adja áldását erre a tervre.
- A negyedik pont, hogy sikerül rávenni Trumpot, hogy támogassa Ukrajna uniós tagságát.
- Az ötödik pont, hogy eltörlik a tagállami vétót.
A terv konkrét pontjaiból is egyértelműen kiderül, hogy Kijev gyorsított felvételének legnagyobb akadálya továbbra is a magyar kormány vétója, ezért Brüsszel a magyarországi kormányváltásra apellál, vagy adott esetben elvennék Magyarország vétójogát.
