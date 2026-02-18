Mélyponton az ukrán energiarendszer, sokan kesztyűben, kabátban és sapkában alszanak

Romokban az ukrán energiarendszer az orosz támadások miatt. Az ukrán főváros 3 millió lakója számára különösen súlyos az idei háborús tél. Kijevben sokan havat gyűjtenek, hogy legyen otthon víz; kesztyűben, kabátban és sapkában alszanak; ahol lehet, ott téglát melegítenek gáztűzhelyeken, hogy ne fagyjanak meg; sátrakat vernek lakásaikban – mindent megtesznek, hogy túléljék a háború leghidegebb és legsötétebb telét – írja a bussiness.ua.

Romokban az energiarendszer az orosz támadások miatt, sokan áram és fűtés nélkül élnek Kijevben, Harkivban, Odesszában

Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP / AFP

Romokban az energiarendszer, folyamatosak az országos áramszünetek

„Amikor nincs áram, nincs fűtés. Ez azt jelenti, hogy a lakás egyszerűen befagy" – mondta Anton Rybikov, a hároméves David és a kétéves Matvey édesapja. Anton a feleségével, Marinával már a nyáron felhalmozták az elektromos elemeket, hálózsákokat. A 39 éves katonai lelkész elmondása szerint egyik fia nemrég tüdőgyulladást kapott, miután lakásában a hőmérséklet 9°C-ra csökkent az egyik orosz légicsapások okozta 19 órás áramszünet során.

„Érzelmileg nagyon nehéz az állandó szorongás. Ez a tél a legnehezebb” – mondja Ribikov, miközben vizet készül melegíteni egy fém tejeskannában.

A hófödte Kijevben, az olykor mínusz 18 fokos hőmérsékletben a főváros hárommillió lakosából több százezernek kell hosszan tartó áram- és vízkimaradásokkal szembenéznie.

Az olyan hétköznapi dolgok, mint a zuhanyozás vagy az étel elkészítése, igazi megpróbáltatássá váltak. Az orosz támadás óta először a kormány januárban szükségállapotot hirdetett az energiaválság miatt. A városban ezrek gyűlnek össze iskolákban és ideiglenes „sérülékenységi pontokon”, ahol a generátorok meleget, telefontöltést és internet-hozzáférést biztosítanak.

Egy kijevi ételosztó ponton a 66 éves nyugdíjas, Valentina Kirijakova unokájával állt sorban meleg ételért. „Nem panaszkodunk. Megértjük, hogy háború folyik, és ki kell bírnunk. Túl kell élnünk” – mondta Kirijakova, akinek egy toronyházban lévő lakásában nincs áram, így nem tud főzni.

Az Ukrinform jelentése szerint az országban az energiarendszert ért bombázások és a fagy miatt ismét hatalmas áramkimaradások lesznek.

A tájékoztatás szerint az ipari fogyasztók esetében teljesítménykorlátozási menetrendet alkalmaznak. A lakosság számára órás bontásban határozzák meg a kimaradások időpontját.

A fűtési szezonban történt közel másfél tucatnyi nagyszabású, kombinált támadás miatt egyre nehezebb helyreállítani az ország energiarendszerét. A munka lassan halad a zord tél, az újabb bombázások veszélye, az emberek fáradtsága, valamint egyes alkatrészek, berendezések hiánya miatt.

A kijevi Darnytsja hőerőmű példátlan pusztítást szenvedett, és az előzetes becslések szerint még részleges helyreállítása is legalább két hónapot vesz igénybe. A Dnyeper bal parti, „pesti oldalán” a legnehezebba helyzet. A Dnyipro és Darnyica kerületek egyes otthonai több napig is áram nélkül maradhatnak.

A fővárost az ország nyugati részén található atomerőművekkel összekötő nagyfeszültségű vezetékek kulcsfontosságú alállomásaira mért orosz csapások miatt továbbra is nehéz az atomerőművek által termelt energiát keletre szállítani.

Ukrán lapjelentések szerint súlyos a helyzet Harkivban is, ahol Oroszország ismét ballisztikus rakétákkal támadta a legnagyobb CHP-5-ös erőművet. Ott közel 100 ezer család maradt központi fűtés nélkül. Jelentős problémák vannak az áramellátással Dnyipróban, Odesszában, Kijevben, Csernyihivben és számos más városba és régióban – írja a Ripost. Összesen több mint 50 000 energetikai szakember vesz részt a javításokban és a helyreállításban.

Ukrajna növelte az áramimportját Európából, ez januárban közel 900 000 MWh volt. Ez megfelel a Paksi erőmű mintegy 20 napi teljesítményének.

A 2026. február 12-i támadás után egyedül Kijevben 3700 otthon maradt fűtés nélkül. Bár február 17-ig 2600 otthonban helyreállították a fűtést, a Dnyiprovszkij és Darnyica kerületekben több mint 1100 toronyház maradhat központi fűtés nélkül a tél végéig a Darnyicai hőerőmű súlyos károsodása miatt.

A helyzet különösen nehéz a régi szovjet típusú épületekkel („panelek”) rendelkező területeken, ahol a központosított rendszer a leginkább sebezhető a támadásokkal szemben.

A szakértők a lakosoknak a 12 órán át melegen tartó kémiai melegítőpárnák , valamint termo alsónemű használatát javasolják. Egy másik okos megoldás a lakásokban a fűtés és áramkimaradás idején egy elektromos takaró. Az ár 500 és 2000 hrivnya között mozog. Sokak által bevált módszer, hogy éjszaka nem ágyban, hanem egy szigetelt turistasátorban alszanak egy szobában. A szigetelt turistasátrak árai 4000 hrivnyáról, átszámítva mintegy 30 ezer forinttól indulnak.