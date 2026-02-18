Magyarország üzemanyag- és energiaellátása nincs veszélyben

Magyarország és Szlovákia az Európai Bizottsághoz fordult, hogy a szabálynak érvényt szerezve tengeri úton is vásárolhasson orosz kőolajat a vezetékes szállítások leállása esetén - közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter rámutatott: az ukrán elnök politikai okokból úgy döntött, hogy Kijev nem indítja újra a kőolajszállítást Magyarország irányába, így segítve a Tisza Pártot a közelgő parlamenti választáson.

Szijjártó Péter: „Ez Zelenszkij döntése”

Ukrajna nem indította újra a szállítást a Barátság kőolajvezetéken, pedig minden feltétel adott, hogy az olajszállítás újrainduljon, Kijev politikai döntést hozott. Ez Zelenszkij döntése – jelentette ki Szijjártó Péter.

A Barátság kőolajvezetéken a kőolajszállítás Magyarország irányába január 27-én leállt. Az azóta megtett ukrán ígéretek és hitegetések dacára Ukrajna nem indította újra a szállítást a Barátság kőolajvezetéken. Megállapítottuk, hogy a rendelkezésre álló egybehangzó és helyszínről származó információink alapján minden műszaki, minden fizikai és minden technikai feltétel adott ahhoz, hogy a Barátság kőolajvezetéken az olajszállítás Magyarország irányába újra induljon

– nyilatkozta a miniszter.

Az, hogy Ukrajna nem indítja újra a kőolajszállítást Magyarország irányába, az egy politikai döntés, egy olyan politikai döntés, amelyet maga az ukrán elnök hozott meg

– közölte, majd hozzátette: Ez a politikai döntés egy egyértelmű ukrán politikai zsarolás Magyarországgal szemben. Ennek az ukrán politikai zsarolásnak az a célja, hogy Magyarország teljesítse Ukrajna követeléseit. Ennek a politikai zsarolásnak az a célja, hogy Magyarország támogassa a háborút, engedjük meg, hogy a magyar emberek pénzét elvigyék Ukrajnába.

Ennek az ukrán politikai zsarolásnak a célja az, hogy egyezzünk bele Ukrajna európai uniós csatlakozásába, és ennek az ukrán politikai zsarolásnak a célja az, hogy adjuk fel az olcsó orosz energiahordozók használatát, ezzel adjuk fel a rezsicsökkentést, adjuk fel azt, hogy ma Európában a magyar emberek, a magyar családok fizetik messze a legalacsonyabb rezsiköltségeket

– magyarázta Szijjártó Péter.

Zelenszkij elnök ezzel a döntésével nyilvánvalóan egy olajellátási válságot szándékozott előidézni Magyarországon, amellyel nyílt, durva beavatkozást hajt végre a magyar választás folyamatába.

– hangsúlyozta a tárcavezető. Úgy fogalmazott: Mi ezt az ukrán beavatkozást a lehető leghatározottabban visszautasítjuk. Magyarország jövőjéről kizárólag a magyar emberek dönthetnek, a magyar emberek szuverén döntése határozza meg Magyarország jövőjét. Magyarország kormánya minden szükséges intézkedést megtett annak érdekében, hogy az ország olajellátása biztonságban legyen, ezáltal az energiaellátásunk biztonságban legyen és meg tudjuk őrizni a rezsicsökkentést.

"Kormány intézkedései nyomán Magyarország üzemanyagellátása és Magyarország energiaellátása továbbra is biztosított, sem az üzemanyagellátás, sem maga az energiaellátás nem került veszélybe az ukrán politikai zsarolás dacára sem"

– mondta. Tudatta: több mint három hónapra elegendő tartalékkal rendelkezünk, melynek egy részének felhasználásáról a döntési folyamat el is indult. Hozzátette: Emellett a mai napon Szlovákia külügyminiszterével közösen levélben jelentettük be az Európai Bizottságnál, hogy Magyarország és Szlovákia is él azzal az európai uniós döntés adta lehetőséggel, amely szerint mind Magyarország, mind Szlovákia importálhat orosz kőolajat tengeri útvonalon, mindaddig, amíg a csővezetékes szállítás helyre nem áll.