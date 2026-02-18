Hiába a zsarolás, hazánk kőolaj ellátottsága biztonságban van
Ukrajna zsarolja Magyarországot.
Ukrajna zsarolja Magyarországot. Ennek ellenére hazánk kőolaj ellátottsága biztonságban van. Szijjártó Péter miniszter 13 órától élőben tájékoztat a részletekről - írja közösségi oldalán Orbán Viktor.
Az a döntés, hogy nem indítják újra a kőolajszállítást, az egy puszta politikai döntés.
- fogalmazott Szijjártó Péter.
