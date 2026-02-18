RETRO RÁDIÓ

Hiába a zsarolás, hazánk kőolaj ellátottsága biztonságban van

Ukrajna zsarolja Magyarországot.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.18. 12:58
Szijjártó Péter Orbán Viktor kőolaj

Ukrajna zsarolja Magyarországot. Ennek ellenére hazánk kőolaj ellátottsága biztonságban van. Szijjártó Péter miniszter 13 órától élőben tájékoztat a részletekről - írja közösségi oldalán Orbán Viktor.

Szijjártó Péter
Szijjártó Péter szerint hazánk kőolaj ellátottsága biztonságban van Fotó: MW

Az a döntés, hogy nem indítják újra a kőolajszállítást, az egy puszta politikai döntés.

- fogalmazott Szijjártó Péter.

 

